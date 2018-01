Nantes, France

Cinq nouvelles écoles vont être créées à Nantes pour accueillir d'ici 2023 pas moins de 2 000 élèves supplémentaires. Le maire de la ville, Johanna Rolland, l'a annoncé ce vendredi matin. A ces cinq nouvelles écoles, s'ajoutent des travaux d'extension ou de réhabilitation dans 15 autres établissements. Un investissement de 160 millions d'euros. Le maire de Nantes fait de l'éducation une priorité. Pour elle c'est un choix.

C'est un choix de parier sur l'éducation. Moi je ne connais pas un papa ou une maman qui ne veut pas la réussite et l'épanouissement de son enfant. Quand on arrive dans un quartier, on doit avoir des services à proximité." - Johanna Rolland

Les nouveaux établissements et les 15 extensions d'écoles existantes seront tous livrés dans les cinq années à venir. 140 nouvelles classes, on n'a pas encore le détail combien de classes de maternelles/ combien de classes de primaires mais on connait les futurs lieux de construction.

La carte détaillée des 140 nouvelles classes créées à Nantes. En rose, les 5 constccution d'école. - Mairie de Nantes.

Sur l'Ile de Nantes ce sera de l'ancien réhabilité ou du neuf, ce n'est pas tranché. Pour les quartier Doulon-Gohards, Caserne Mellinet et Champ-de-Manoeuvre là ce sera du neuf.

Enfin à l'Ouest de Nantes, le site est choisi : l'ancien lycée Leloup-Bouhier, actuel pôle associatif, abritera une école élémentaire.