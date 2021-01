Nantes : le retour des premiers étudiants à l'université

A Nantes, les quelques étudiants qui ont repris le chemin de l'université sont ceux qui sont en examen. "La reprise va se faire avec les enseignements pratiques qui peuvent avoir lieu sur le campus avec l'autorisation du recteur d'académie" explique Carine Bernault, la présidente de l'Université de Nantes. Ces premiers cours en présentiel sont ceux qui nécessitent une utilisation de matériel, en Sciences ou en Faculté de Chirurgie Dentaire par exemple.

Le calendrier pour les prochaines semaines

A partir du 20 janvier, l'université se prépare a accueillir les étudiants "les plus fragiles" comme les étudiants étrangers, ceux qui ont un handicap ou n'ont pas d'ordinateur ou de tablette avec également les premières années qui sortent du lycée et qui risquent de décrocher. Dans ces cas là, il n'y aura pas plus de dix étudiants par classe. Selon la présidente de l'Université de Nantes explique que "l'étape suivante sera pour fin janvier ou début février pour accueillir tous les années avec une jauge à 50% de la capacité, en fonction de l'évolution sanitaire".