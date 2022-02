Nantes : les cantines scolaires continueront de tourner au ralenti après les vacances

Les conséquences de l'épidémie de covid-19 continuent de perturber le fonctionnement de l'accueil périscolaire à Nantes. Le système de roulement mis en place depuis le 17 janvier dans une cinquantaine d'écoles de la ville va se poursuivre après les vacances de février. Il est prolongé jusqu'au vendredi 25 février. La municipalité a pris cette décision au regard des incertitudes sur l'évolution de l'épidémie et sur le protocole qui sera en vigueur au retour des congés.

Le dispositif consiste à instaurer un roulement pour l'accueil des enfants le midi (restauration et périscolaire), il concerne 6300 élèves du primaire à l'exception des CP, des écoles en REP ou REP+ et des écoles à aider. Le lundi, ce sont les CE1 qui sont privés de cantine et de l'accueil du midi. Le mardi, ce sont les CE2. Le jeudi, les CM1 et le vendredi les CM2.