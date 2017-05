Nantes : les lycéens de Mandela font leur bilan de la présidentielle

Les élèves de la classe de première franco-allemande planchent sur les élections depuis plus mois, au lycée Neson-Mandela à Nantes. Leur travail est à lire sur internet, dans leur JournAlternatif. Après l'élection d'Emmanuel Macron, ils font leur bilan de la présidentielle.

Depuis plusieurs mois maintenant, les élèves de la classe de première franco-allemande du lycée Nelson-Mandela de Nantes travaillent sur les élections avec leur prof d'histoire-géo. Ils ont analysé les programmes, travaillé sur les grands thèmes de la campagne comme l'éducation, l'identité française, la Syrie... Tout leur travail est rassemblé sur leur JournAlternatif sur internet.

Nous les avions rencontré une première fois en janvier. Nous sommes retourné les voir après tous les rebondissements de cette présidentielle : les affaires Fillon et Le Pen, l'effondrement du PS, la forte poussée de Jean-Luc Mélenchon et la victoire finale d'Emmanuel Macron. Ils nous livrent leur bilan de l'élection.

En 13 mois, Emmanuel Macron a réussi à monter à la tête de la nation. C'est impressionnant !

Quand ils ont commencé à travailler, jamais ils n'auraient imaginé qu'Emmanuel Macron serait élu président. "Ça, c'est bien vrai !", reconnait Enzo dans un éclat de rire. "Ça a été une étoile montant très rapidement. En 13 mois, il a réussi à monter à la tête de la nation. C'est un parcours impressionnant !". Comme Marc-Aurèle, il se dit que cette présidentielle pourrait peut-être marquer notre histoire politique : "c'est un chamboulement de la politique française. On a aussi la fin du PS, qui explose. Et je pense que ça montre un raz-le-bol des Français". Là-dessus, Enzo est un peu plus nuancé, parce qu'il y a eu les 20% de François Fillon au premier tour. "Et ça montre bien que, même si on a des affaires aux fesses, pour parler un peu vulgairement, ça change pas énormément le scrutin. C'est assez désespérant, je trouve".

Ce travail sur les élections, un énorme enrichissement

Aussi désespérant que le système politique français, cette grosse vieille machine tellement difficile à faire bouger pour Manon. "Mais j'y crois ! Mais il faut que ça vienne de nous. Faut pas attendre que ça vienne d'en haut". Pour ça, elle voudrait que la politique ait plus de place dans les cours, parce que tout ce travail autour des élections, c'est un énorme enrichissement pour les élèves : "on comprend bien mieux le système politique. On est plus averti et peut-être même, peut-être, mieux remplir notre rôle de citoyens".

Et maintenant, les législatives

Les élèves du lycée Nelson-Mandela travaillent maintenant sur les élections législatives. Ils publieront encore quelques articles sur leur JournAlternatif d'ici le premier tour qui marquera, pour eux, la fin de l'année scolaire avant les premières épreuves du bac.