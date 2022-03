Nantes : pour les profs du collège de la Durantière, "l'éducation prioritaire est abandonnée"

Une motion adoptée et une lettre au ministre Blanquer. A Nantes, les profs du collège de la Durantière dénoncent la fermeture annoncée de 2 classes dites ordinaires. Problématique pour eux : ça fait plus d'élèves par classe alors qu'il faut rattraper le retard pris en raison du contexte sanitaire.

A Nantes, quartier des Dervallières, les enseignants du collège de la Durantière - 360 élèves - viennent d'écrire au ministre de l'Education nationale ainsi qu'aux candidats à la présidentielle. Une missive, signée également par les représentants d'élèves, pour dénoncer le projet de fermeture de 2 classes alors que cet établissement est situé en REP, réseau d'éducation prioritaire. Cela implique moins d'élèves par classe. Mais pour eux, "l'éducation prioritaire est tout simplement abandonnée."

A l'origine de leur mobilisation, il y a le projet de dotation horaire globale de l'académie. Moins d'heures allouées et par ricochet la fermeture de 2 des 14 classes dites ordinaires. "On a jusqu'ici autour de 22 enfants par classe. Le seuil en REP est fixé à 25. Avec ces deux classes en moins, on sera à 25", confie Sylvain Marange, l'un des enseignants et représentant du personnel. Et de préciser que ce seuil pourrait être dans certaines classes dépassé "puisque les autorités persistent à ne pas compter les élèves d'ULIS (ndlr : inclusion scolaire) dans les effectifs prévisionnels des classes."

Des élèves privés de 27 semaines de cours d'anglais, maths et français

Pour les enseignants, il ne faut pas alourdir les effectifs après deux années particulièrement difficiles. En raison du coronavirus, il y a eu de nombreuses absences pas remplacées. "On a 8 classes, donc plus de la moitié du collège, qui n'a pas eu de cours de math, de français et d'anglais pendant 27 semaines l'an passé", explique Sylvain Marange. Pour les enseignants, il faut donc petit à petit rattraper ces retards et cela implique, selon eux, des effectifs moins chargés. Là, ils estiment être "empêchés à pouvoir œuvrer à la réussite de leurs élèves."

Autre conséquence de cette situation tendue, de ces apprentissages pas effectués comme ils auraient dû, selon ces enseignants, il y a beaucoup de colère, de frustration, d'incompréhension de certains élèves avec à la clé plus d'incivilités. "On en est à 16 conseils de discipline en mars, alors qu'on est qu'au deux-tiers de l'année scolaire", s'alarme Sylvain Marange.