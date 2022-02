Nantes : rentrée retardée pour les enfants de l'école des Batignolles après l'incendie de la cantine

Après l'incendie qui a endommagé la cantine de l'école des Batignolles, au nord de Nantes, la rentrée n'a pu avoir lieu ce lundi 21 février, au matin. Et ce mardi, seuls les élèves de petite et moyenne section seront accueillis.

La rentrée est pour le moins perturbée à l'école des Batignolles, au nord de Nantes (Loire-Atlantique). C'est non loin du stade de la Beaujoire et samedi soir, à la toute fin de la rencontre de foot entre Nantes et le PSG, deux véhicules ont été incendiés devant un coffret de gaz situé à quelques mètres de la cantine. Le feu s'est propagé au restaurant scolaire, un bâtiment d'une centaine de mètre carrés désormais inutilisable. Sur place, ce lundi, des ouvriers déblaient des morceaux de tôle noircis par les flammes. Et la directrice de l'école, elle, renseigne les parents, par mail, par téléphone. Certains viennent sur place pour glaner les dernières infos.

La plupart des élèves privés d'un retour en classe pour l'instant

Ce devait être un jour de rentrée, après les vacances d'hiver, mais aucune des 16 classes de la petite section au CM2 n'a accueilli d'enfants. Le groupe scolaire compte 366 élèves. Et ce mardi, seuls les élèves des quatre classes de petite et moyenne sections pourront revenir sur place. Les parents devront fournir un pique-nique pour le repas du midi, au moins toute cette semaine.

Ce lundi soir, aucune annonce de date quant à un retour des autres élèves en classe, ceux scolarisés de la grande section au CM2. "Les locaux qui accueillent ces élèves n'ont pas été touchés mais ils partagent la même chaufferie et le même système électrique que la cantine. Les enfants, pour l'instant, restent à la maison et les enseignants assurent la continuité pédagogique à distance", indique Ghislaine Rodriguez, l'adjointe aux écoles, qui admet le côté "galère" de la situation. Mais il faut rétablir le courant et le chauffage dans les bâtiments en question.

Trouver au plus vite une salle à proximité pour y installer une cantine provisoire

Mija, papa de d'un enfant de CP, dit comprendre la situation, mais il le reconnait, il est "résigné. C'est la goutte d'eau." Il fait référence à la période de janvier-février marquée par de nombreuses absences et autres réorganisations en raison du coronavirus.. "Et là, l'incendie de la cantine..." Son épouse termine une période de trois semaines de vacances, il s'estime donc assez chanceux d'avoir une solution de garde pour cette semaine. Et si ça dure ? : "là ça va être compliqué."

La mairie dit tout mettre en œuvre pour que tous les enfants retrouvent leur classe le plus vite possible. Quant à la cantine, les dégâts sont importants et elle devra être refaite. La mairie cherche une salle à proximité où des repas chauds pourront être servis aux quelque 200 enfants qui fréquentent habituellement la cantine. "Cela implique des déplacements sur la pause de midi, mais on l'a déjà fait ailleurs lors de travaux programmés", assure Ghislaine Rodriguez.

La mairie a porté plainte contre X après cet incendie qui s'est propagé à la cantine.