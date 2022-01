Nantes : trop d'agents absents, les cantines scolaires au ralenti

Face au très grand nombre de personnels absents pour cause de covid-19, la ville de Nantes est contrainte de réorganiser la restauration scolaire à partir du lundi 17 janvier et jusqu'aux vacances de février. Un roulement va être mis en place pour l'accueil des élèves.

Face à l'envolée des cas de covid-19 et à la multiplication des absences de ses agents, la ville de Nantes est contrainte de réorganiser la restauration scolaire et l'accueil du midi. A partir du lundi 17 janvier et jusqu'au 4 février (début des congés d'hiver) l'accueil des élèves de primaire se fera par roulement en fonction des niveaux de classe.

Le lundi, ce sont les CE1 qui seront privés de cantine et de l'accueil du midi. Le mardi, ce sont les CE2. Le jeudi, les CM1 et le vendredi les CM2. Les élèves de CP ne sont pas concernés par cette nouvelle organisation de même que les enfants scolarisés dans des secteurs REP ou REP+.

Plus de moitié des agents absents certains jours

La ville de Nantes indique que certains jours, 60% de ses agents et des salariés de l'association Léo Lagrange (en charge du périscolaire) sont absents. La situation est devenue intenable et ne permet plus d'assurer un fonctionnement normal. A ce jour, 47 écoles élémentaires sont concernées soit 6300 élèves sur les 20.000 accueillis dans toutes les écoles de Nantes. La ville espère que les familles feront preuve de "compréhension devant cette situation exceptionnelle".