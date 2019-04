Nantes : un nouveau directeur pour l'Enseignement catholique

L'évêque de Nantes a désigné Frédéric Delemazure comme directeur de l'Enseignement catholique en Loire-Atlantique. Sa nomination intervient deux mois après le licenciement de de l'ancien directeur Philippe Cléac'h, mis en cause dans une affaire de stupéfiants.

Nantes, France

Frédéric Delemazure sera le nouveau directeur de l'Enseignement catholique de Loire-Atlantique à la rentrée de septembre. Ce nordiste de 56 ans a été nommé par l'évêque de Nantes Monseigneur James, il occupe actuellement le même poste dans le département de Seine-Saint-Denis.

Amateur de lecture et de football, Frédéric Delemazure succède à Jean-Loup Leber qui assure l'intérim depuis le licenciement de Philippe Cléac'h fin février. Ce dernier avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire un mois plus tôt dans une affaire de trafic de stupéfiants.

L'Enseignement catholique compte plus de 102 000 élèves en Loire-Atlantique, il emploie plus de 6200 enseignants.