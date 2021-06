Nathalie Albert-Moretti : "Ce n'est absolument pas un bac au rabais"

Les épreuves du bac commencent jeudi pour les filières générales et technologiques, avec la philo pour les terminales, mais ça démarre ce mercredi pour les filières professionnelles. On fait le point avec la rectrice de l'académie de Dijon Nathalie Albert-Moretti

France Bleu Bourgogne : Le bac pro qui démarre aujourd'hui (mercredi), c'est un peu plus d'un quart des candidats. Nathalie Albert Moretti. Ça ressemble à quoi leur bac cette année ?

Nathalie Albert-Moretti : Pour les bac pro, les épreuves terminales ont été maintenues, puisque les effectifs sont souvent beaucoup moins importants et de ce fait, ils ont réussi à maintenir un taux de présence en établissement plus important que pour le bac général et technologique. Donc, les épreuves se déroulent normalement en cette fin d'année

Pour les filières générales, on est sur deux épreuves avec seulement la philo qui démarre demain jeudi, et puis le fameux grand oral qui s'échelonne entre le 21 juin et le vendredi 2 juillet. Ça va ressembler à quoi ? C'est quoi le but de cette épreuve ?

C'est une épreuve qui se déroule sur 20 minutes, cinq minutes pendant lesquelles les élèves présentent l'un des deux sujets qu'ils ont préparé et qui doivent faire écho à leur enseignement de spécialité. Dix minutes d'échanges avec le jury autour de la question qu'ils ont traité pour l'approfondir et cinq minutes pour terminer sur leur projet d'orientation. Finalement, ça sert à s'entraîner, à s'exprimer en public et donc à l'oral, donc à témoigner d'une aisance dans l'expression, faire valoir des capacités d'éloquence, sa capacité à convaincre un jury de l'intérêt de son sujet, c'est extrêmement important, y compris pour la suite de leurs études. Mais la suite de leur vie aussi. L'oral, c'est tout le temps. Et puis, en plus, ça permet aux élèves de s'exprimer sur des sujets qu'ils ont choisis, qui les intéressent et qu'ils mettent en valeur devant le jury. Je trouve que c'est vraiment une très jolie formule

Tout est là, dans l'académie de Dijon. Vous avez déjà reçu les sujets, par exemple pour la philo demain ?

Heureusement (rires), on les a reçus depuis depuis longtemps, ils sont bien sous coffre, sous clé, tout est sécurisé pour le grand jour.

Et comment ça se prépare dans les lycées? Comment on organise finalement un lycée juste avant la préparation du bac ?

C'est une très importante logistique. D'ailleurs, il faut remercier les 80 ainsi chef de centre du travail réalisé par les équipes. Il faut organiser les salaires, d'autant plus cette année où on doit respecter des normes de d'espacement, notamment. Il faut répartir les surveillants. Il faut préparer la distribution des sujets sans se tromper, évidemment. Préparer les listes d'émargement, c'est une grosse préparation pour que tout soit prêt et sans encombre demain, pour la philo.

Beaucoup disent, c'est un bac au rabais. Vous répondez quoi à ça ?

Ce n'est absolument pas un bac au rabais. C'est un bac qui marie contrôle continu et épreuves terminale, ce qui permet aux élèves de conjuguer les atouts des deux modalités. Le contrôle continu, ça valorise le travail tout au long de l'année. L'épreuve terminale, ça permet de se dépasser sur une épreuve et d'essayer de faire de son mieux. Je crois qu'il fallait absolument maintenir. Ça fait partie aussi d'un rite de passage, le baccalauréat. Je pense que ici, on se souvient tous du fait que passer le bac et qu'on a passé des épreuves, c'est important.

Finalement, ce qui semble stresser encore plus les élèves que le bac cette année, c'est Parcoursup, l'orientation derrière. C'est la deuxième phase de parcours qui commence aujourd'hui. Comment vous le ressentez vous vu du terrain ?

On apprend des erreurs ou des petits bugs du passé. Les élèves sont stressés cette année parce qu'on est face à une année qui a été tellement particulière que c'est le stress, en plus de Parcoursup. Le fait d'attendre effectivement que la place dont on rêve se libère, c'est stressant un peu. Et ça, on ne peut pas se le cacher. Maintenant, c'est chaque jour que les évolutions sur Parcoursup leur parviennent et qu'ils voient qu'ils progressent en liste d'attente. Par exemple, lorsqu'ils sont encore en train d'espérer avoir telle formation particulière jusqu'à mi juillet. Et ensuite s'ouvrira une phase complémentaire pour que ils puissent formuler. Vue sur les formations dans lesquelles il reste des places vacantes pour ceux qui n'auraient pas été pour ce qu'ils n'auraient pas, ce.