Nay : une classe de l'école maternelle de la Fontaine d'argent bientôt fermée ?

Avec 49 inscrits pour la rentrée 2022-20233, l'école maternelle publique de la Fontaine d'argent, à Nay, ne compterait pas assez d'enfants pour maintenir trois classes ouvertes. C'est en tout cas ce qui a été communiqué aux parents d'élèves, le jeudi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire.

"C'est la directrice qui nous l'a annoncé le matin. On savait qu'une classe était menacée mais on espérait avoir assez d'inscrits pour que la situation se règle toute seule" explique Cindy Irigoy, maman de trois enfants scolarisés à l'école de Nay. En plus de cette annonce tardive, elle craint que la qualité des enseignements ne baissent. "J'ai des jumeaux qui rentrent au CP l'année prochaine, j'ai peur qu'il y ait une différence de niveau avec leur grande sœur au même âge. Gérer 26 ou 27 enfants de moins de cinq ans c'est extrêmement compliqué"

Moins d'inscrits que prévu

Même étonnement du côté de la mairie. "Nous avons été très surpris. Il y a trois ans nous avions eu 26 naissances, ce qui est beaucoup. Nous étions donc optimistes pour cette rentrée mais seulement 11 enfants se sont présentés" explique Pascale Durand, adjointe au maire en charge des affaires scolaires. En effet, plusieurs déménagements et mutations professionnelles ont réduit les effectifs.

Mais au moment de composer la carte scolaire, impossible de prévoir cette vague de départs. Malgré tout, plusieurs enfants devraient faire leur rentrée en cours d'année, notamment les tous petits qui auront trois ans en janvier. "Nous aurons davantage de mal à les accueillir dans d'aussi bonnes conditions uniquement avec deux classes", déplore Pascale Durand. La mairie et les parents d'élèves ont adressé une lettre à l'Inspection académique pour demander le maintien d'une troisième classe. La décision doit être rendue lundi 5 septembre.