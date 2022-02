“On ne connaît pas leur visage”. Les écoles landaises attendent la fin du masque en extérieur

Le ministre de l'Éducation nationale reçoit ce lundi 7 février les syndicats enseignants et les parents d'élèves. Jean-Michel Blanquer pourrait proposer un allégement du protocole sanitaire dans les écoles. Il a récemment reconnu une "petite tendance baissière" des contaminations qui "nous met dans une forme de confiance vers une normalisation". Dans les Landes, 150 classes sont fermées. Soit huit de moins que la semaine précédente. L’objectif est d’annoncer les nouvelles règles dès le lendemain pour une entrée en application le 21 février. Le dernier protocole scolaire avait été dévoilé la veille de la rentrée des vacances de Noël. 77 000 enseignants avaient manifesté.

Fin du non-brassage des élèves

Plusieurs pistes seront évoquées lors de la concertation. Le ministère de l’éducation envisage de simplifier la gestion des cas contacts. Pour le moment, chaque élève doit se tester trois fois, lorsqu'un cas de Covid est avéré.

Le protocole sanitaire pourrait aussi être allégé. Actuellement, dans les Landes, il est au niveau trois sur quatre dans les écoles primaires et maternelles. S'il repasse dans le vert, les élèves pourront de nouveau manger ensemble à la cantine.

Un soulagement pour Peggy Lavallée, la directrice de l’école Saint-Jean d'août, à Mont-de-Marsan. Dans la cour de récréation, chaque classe est séparée par des plots. “On a aussi mis des bancs pour délimiter les zones”, ajoute la professeur. Depuis, elle constate une hausse des tensions entre les élèves. "Il y a beaucoup plus de disputes parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Il y a moins de communication en dehors de leur classe", explique Péguy Lavallée.

La fin du masque en extérieur : "une première étape"

La fin du masque dans la cour de récréation pourrait aussi être actée dès le 21 février. Là encore, la directrice de l’école s’en réjouit. Selon elle, c’est une première étape. “C'est le moment où ils peuvent discuter un peu entre eux. Être un peu plus libre”.

C'est quelques minutes de récréation sans le masque permettrait aussi aux professeurs de mieux connaître les enfants. Elle se souvient avoir découvert récemment le visage de nouveaux élèves en retirant brièvement leur masque. “On s’est rendu compte qu’on ne connaissait pas leur visage !”, s’alarme-t-elle.

Peggy Lavallée n’est pas la seule à militer pour cet allégement. Un masque bleu sur le nez de Romy, un noir pour Eliot. Les deux élèves de CM2 n’attendent que de le retirer pendant la pause. “Quand on court, on a trop chaud. On transpire et c'est mieux sans le masque”, explique Romy. “Parce qu'après, il est humide et c'est désagréable sur la peau.” Les deux se plaignent aussi du brouillard le matin qui humidifie leur masque. Dans la cour de récréation, ils avouent l’avoir déjà passé sous le nez. Si le gouvernement tranche en leur faveur, ils n’auront plus à s’en soucier, dès le 21 février.