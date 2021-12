Ne les appelez pas des pions : les AED mayennais en grève réclament davantage de considération

Plusieurs surveillants de collèges et de lycées mayennais, également appelés AED pour assistants d'éducation, se sont mis en grève ce jeudi 2 décembre pour réclamer des hausses de salaires, la titularisation des volontaires et davantage de considération pour leur métier.

Plusieurs surveillants de collèges et de lycées mayennais à Laval, Château-Gontier et Craon en Mayenne viennent de se mettre en grève, ce jeudi 2 décembre, pour réclamer de meilleures conditions de travail et surtout une reconnaissance de leur métier. Ils estiment toujours subir du mépris et protestent contre un projet à venir du ministre de l'Éducation qui vise à les faire remplacer des professeurs absents.

42 heures de travail par semaine pour un salaire proche du SMIC

Ils sont l'un des rouages essentiels du fonctionnement des établissements scolaires : surveillances des cours de récréation, des temps d'étude et des repas, accompagnement scolaire, application des protocoles sanitaires ... sans les AED, pas de vie scolaire et pas d'encadrement en dehors des cours. Pourtant, pour un temps plein de 42 heures par semaine, les salaires des AED sont bas, proches du SMIC. Et le manque de considération criant : "On ne peut plus nous dire que ce n'est pas un métier à part entière, ce que l'on fait", peste Thomas, AED au collège Emmanuel-Martonne de Laval.

D'autant qu'au bout de six ans, il leur faut changer de métier : "à la base, c'est des contrats faits pour les étudiants, mais quand on fait 42 heures par semaine, on ne peut pas suivre des semaines. Donc on réclame soit la titularisation pour ceux qui le souhaitent, ou bien réduire le nombre d'heure pour un temps plein, afin de permettre vraiment de suivre des études à côté" détaille Manon, AED à Emmanuel-Martonne.

Un autre projet inquiète les surveillants, porté par le ministre actuel de l'Éducation Jean-Michel Blanquer : à partir de janvier 2022, les AED pourront faire des heures supplémentaires pour remplacer des professeurs absents. De quoi agacer Erwan, AED au collège Pierre-Dubois de Laval : "on trouve ça scandaleux, puisqu'on n'est pas reconnu dans nos missions éducatives actuellement, et on nous propose ça sans l'augmentation salariale qui va avec." Les surveillants mayennais promettent de poursuivre la mobilisation pour se faire entendre.