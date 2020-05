"On ne peut pas prendre un tel risque dès maintenant" : des écoles mayennaises vont rester fermées

Non tous les enfants ne reprendront pas le chemin de l'école la semaine prochaine, c'est une certitude. Un peu partout en France, des maires prennent des arrêtés pour demander le maintien des fermetures des écoles. L'Éducation Nationale a validé ce week-end un protocole de reprise progressive de l'école, sur la base du volontariat des parents, mais selon beaucoup de maires, les conditions ne sont pas remplies pour garantir la sécurité et la santé des enfants et des enseignants.

L'aspect sanitaire avant tout à Craon

À Craon, la reprise ne se fera pas avant le 25 mai, au mieux, prévient le maire Claude Gillet. "La situation aujourd'hui reste très fragile et pour moi, l'aspect sanitaire doit primer. On ne doit pas écarter l'aspect économique, malgré tout, l'aspect sanitaire reste primordial".

C'est une très grosse responsabilité

"Compte tenu du protocole sanitaire que nous avons reçu dimanche dernier, c'est un protocole hyper contraignant. Pour l'appliquer au mieux, il nous faut du temps nécessaire à sa mise en place. Et puis c'est une très grosse responsabilité, moi je dois garantir l'aspect sanitaire des familles, des enseignants et des personnes intervenantes. Pour se faire nous avons convenu, si toutes les conditions sanitaires sont remplies, d'évoquer une éventuelle reprise au 25 mai, je dis bien une éventuelle reprise".

Le maire de Craon Claude Gillet Copier

Ainsi les parents d'élèves doivent remplir avant ce mercredi soir minuit un questionnaire pour savoir s'ils comptent remettre leurs enfants à l'école, au mieux le semaine du 25 mai.

Le maire de Craon Claude Gillet Copier

L'information a été publiée sur le site Internet de la ville. Il en sera question ce mercredi en conseil municipal. Cela concerne un peu plus de 500 enfants répartis dans les écoles publiques et privées de la commune précise le maire.

À Port-Brillet, l'école reste fermée jusqu'à début juin, au minimum

À Port-Brillet, la reprise ne se fera pas avant le 2 juin, minimum, prévient le maire Gilles Pairin. Outre sa responsabilité de maire qui pourrait être engagée, l'élu s'inquiète de la santé des enfants.

"Je me refuse de prendre des dispositions qui pourraient amener une défaillance de l'un de nos enfants ou de ses parents. Il va y avoir une telle circulation de gens et de parents devant les écoles, que nous avons déjà du mal à gérer en temps ordinaire, on va mettre des gens en pleine difficulté et ça je m'en voudrais totalement si une des personnes devait avoir des difficultés physiques par des mauvaises décisions.

"Et puis la complexité des lieux, ce n'est pas en adéquation avec les exigences qui nous sont imposées, et aujourd'hui on ne peut pas répondre. Rien n'est défini, il y a trop de risque, le personnel s'en inquiète de trop. Je pense que raisonnablement on ne peut pas prendre un tel risque dès maintenant".

Le maire de Port-Brillet Gilles Pairin Copier

Nous ne sommes pas prêts

Le maire de Port-Brillet Gilles Pairin Copier

Cela concerne 200 enfants, 60 en maternelle, 140 en primaire. Les enfants des personnels prioritaires vont continuer à être accueillis. Mais si les habitants de Port-Brillet ont des difficultés de garde, ils peuvent se rapprocher de la mairie pour tenter de trouver une solution.

Des ouvertures réservées aux plus grands

Des écoles et des communes en Mayenne font de leur côté le choix de ne pas accueillir les petites et les moyennes sections le 12 mai, car c'est impossible de respecter les gestes barrières et les distances entre les enfants et les adultes. C'est le cas par exemple de la commune de Bonchamp. Seuls les enfants de la grande section au CM2 seront accueillis deux jours par semaine à partir de mardi. Pour les plus petits, les enfants des personnels dits prioritaires (soignants, gendarmes...) seront tout de même accueillis.

Même chose à l'école privée La Petite Haute Follis à Laval, les élèves de maternelle très petite, petite et moyenne section ne reprendront pas avant le 2 juin.

Deux jours et demi de classe à Château-Gontier-sur-Mayenne

À noter qu'à Château-Gontier-sur-Mayenne, les écoles vont bien rouvrir la semaine prochaine pour tous les enfants de la petite section au CM2, soit près de 1100 élèves. Le premier groupe viendra en classe le lundi, mardi et mercredi matin, le deuxième groupe viendra le jeudi et le vendredi. La semaine suivante, les enfants du premier groupe viendront le lundi et le mardi, puis le deuxième groupe le mercredi matin, le jeudi et le vendredi.

À Château-Gontier sur Mayenne la majorité des parents (66%) se disent prêts à remettre leurs enfants à l'école selon le sondage réalisé par la commune.