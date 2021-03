"On ne pouvait pas y échapper" : la FCPE Centre-Val de Loire réagit à l'annonce du reconfinement

Pas de surprise pour Martine Rico. La coordinatrice régionale de la FCPE en Centre-Val de Loire avait anticipé le reconfinement annoncé par Emmanuel Macron ce mercredi soir et ses conséquences. Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois semaines. La semaine du 5 au 12 avril, "les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison", a annoncé Emmanuel Macron. A partir du 12 avril, toutes les zones seront en vacances pour deux semaines. La rentrée s'effectuera le 26 avril, physiquement pour les écoles et à distance pour les collèges et lycées. Ces établissements rouvriront leurs leurs portes le 3 mai.

"On pouvait s'attendre à un durcissement de cet ordre-là. C'est quelque chose qu'on imaginait déjà aux vacances précédentes. C'est vrai que cela devient nécessaire. On pouvait pas y échapper", se résigne Martine Rico. La coordinatrice régionale pointe du doigt les problèmes susceptibles de surgir face à ce nouveaux régime pour l'éducation. "Il y a du mal-être et la souffrance psychologique chez les jeunes, il faut l'entendre. La difficulté des familles à faire les cours, à pouvoir s'organiser. Les inégalités ces situations mettent en avant. Il faut se préparer aux souffrances que ça provoque derrière. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui vont vraiment très mal, très, très mal." Décrochage scolaire, tensions intra-familiales, dégâts psychologiques sur les plus jeunes ... les foyers d'inquiétude sont nombreux.

Pour autant, le mal était nécessaire, concède-t-elle. "Il devenait urgent de prendre une mesure pour que les enfants ne soient plus, selon les situations et selon les moments, ensemble, à croiser d'autres gens, ça devenait très compliqué. D'autant que les modalités d'organisation dans les écoles, collèges et lycées sont différentes selon les temps. Le temps de cantine, ce n'est pas la même chose que le temps de classe. Le temps des garderies pour les petits, c'est encore autre chose."

Du matériel pour les cours à distance

Le retour du confinement annonce également le retour des cours à distance. Tous les niveaux scolaires seront concernés au cours de la semaine du 5 au 12 avril. De nouveau à partir du 3 mai, uniquement pour les collèges et les lycées. Martine Rico affirme que des moyens sont mis en oeuvre par les collectivités. Des prêts et des aides à l'achat de matériel informatique pour suivre ces cours en distanciel sont prévus par la Région, les départements. La représentante de la FCPE évoque également des lieux reliés à internet mis à disposition des familles dépourvues d'accès au réseau. Mais ne crie pas victoire pour autant : "maintenant il faut que ça puisse réellement se mettre en oeuvre. C'est autrement plus compliqué. Tout le monde n'est pas à égalité en ce qui concerne les moyens de déplacement, par exemple".