"On ne va pas à l'école pour souffrir" : des collégiens d'Orléans sensibilisés au harcèlement scolaire

"Qui peut être victime?", "Qui peut devenir harceleur?" ... Devant les élèves d'une classe de 4e du collège La Croix Saint Marceau d'Orléans ce 15 novembre, le major Jean-Bernard Mignonneaud mise sur la discussion pour sensibiliser les adolescents au harcèlement scolaire, à quelques jours de la journée "Non au harcèlement" organisée par l'Éducation nationale ce 18 novembre. Ce policier spécialisé, chef du service de prévention du Loiret, intervient sur le sujet dans les établissements du département depuis le 1er janvier 2018.

Pendant près de deux heures, Jean-Bernard Mignonneaud interroge les élèves sur leur connaissance de l'utilisation des réseaux sociaux, du droit, mais aussi sur leur vision de la victime de harcèlement scolaire et de son harceleur. "Je veux qu'ils retiennent qu'une victime ne choisit pas de l'être, et que ce n'est pas honteux. Qu'un harceleur peut être n'importe qui et qu'un témoin est un héros. Parce que ce n'est pas évident de parler", souligne-t-il.

On ne va pas à l'école pour souffrir, major Jean-Bernard Mignonneaud

Face à lui, les collégiens retiennent chacun une notion particulière, comme "le fait d'être responsable de ses actes dès 13 ans" pour Charles*, ou "qu'on n'avait pas conscience que ça pouvait mener au suicide" pour Maya*. D'autres encore acceptent de parler de leur vécu, comme Lilia*. L'adolescente de 12 ans a été "harcelée en 5e, une de mes pires années. J'ai commencé à avoir beaucoup de boutons sur le front, et on m'appelait la calculatrice. On me rejetait, souvent on me frappait. Je pleurais tous les soirs et je ne voulais plus aller au collège", raconte-t-elle. "J'ai essayé d'en parler, mais personne ne m'a écoutée", regrette Lilia, qui "va mieux" depuis et pour qui l'intervention du major Jean-Bernard Mignonneaud "est très importante pour la sensibilisation."

Le principal du collège La Croix Saint Marceau d'Orléans, Étienne Poulin, salue l'importance d'une telle opération de sensibilisation. Mais il souligne "qu'une intervention ponctuelle ne suffira pas à combattre le harcèlement. C'est un travail de longue haleine et de relation entre chacun, avec la présence des adultes". D'ici fin novembre, l'établissement va en tout cas permettre à ses 433 élèves de bénéficier d'une intervention du major Jean-Bernard Mignonneaud sur le harcèlement scolaire.

* Les prénoms ont été modifiés.