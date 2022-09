"On ne veut pas d'un collège usine" : A Caen, ils se mobilisent contre la fermeture du collège Val-de-Vire

Près de 150 professeurs et parents d'élèves du collège Val-de-Vire (Calvados) se sont réunis ce mercredi après-midi devant l'hôtel du départemental à Caen. Ils se mobilisent contre la fermeture du collège et le transfert des élèves vers le collège Maupas, dès la rentrée 2023.

"Touche pas à mon collège". Sa pancarte entre les mains, Marjorie, 12 ans, fait partie des quelque 150 personnes venues manifester devant le conseil départemental de Caen, ce mercredi 28 septembre. L'annonce début septembre de la fermeture du collège Val-de-Vire (Calvados), dans lequel elle étudie, a été un vrai coup de massue pour elle. Ce qu'elle dénonce : son transfert et celui de ses camarades dans un autre établissement de la commune, le collège Emile Maupas. Une fusion qui entrainerait le regroupement, dès la rentrée 2023, de 750 élèves contre un peu plus de 200 actuellement au collège Val-de-Vire. "Là on est 17 dans ma classe, c'est une petite classe et ça j'y tiens beaucoup", raconte Marjorie.

Défendre un enseignement de qualité

"Ce dont on ne veut pas, c'est d'un collège usine, insiste de son côté Elise Montécot qui enseigne le français dans l'établissement depuis plus de 7 ans. Le collège Val-de-Vire c'est un endroit où je fais mon travail mais c'est pas que ça. C'est une petite structure, on est vraiment proche de nos élèves. Cela nous permet d'avoir un suivi pour les élèves qui sont les plus en difficulté. On a des conditions qui sont quand même favorables pour un enseignement de qualité et c'est ça que je défends."

Les manifestants se sont réunis, ce mercredi, devant le conseil départemental à Caen. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

De nouvelles mobilisations prévues

Parmi les parents d'élèves aussi, il y a de l'inquiétude sur la qualité de l'enseignement dans ce futur collège mais ce qui inquiète aussi certains c'est la qualité de vie des enfants.

"Je me suis installée à cinq minutes du collège, pour que mes enfants soient indépendants, pour qu'ils aient pas les transports à prendre, pour qu'il puisse rentrer à la maison. Là, ça ne sera plus possible, explique Céline Bataille, dont le fils est en troisième.

Pour faire entendre leur mécontentement, les élèves, leurs parents et les professeurs ne comptent pas en rester là. Une nouvelle mobilisation doit se tenir à Vire le 15 octobre prochain.