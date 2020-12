Nérondes : des arbres pour enraciner le souvenir de Samuel Paty

C'était une tradition un peu partout en France au début du siècle dernier : planter un arbre pour célébrer la journée de la laïcité et la loi de séparation des églises et de l'état de 1905. Une idée reprise aujourd'hui au collège de Nérondes, à l'initiative des professeurs et notamment d'Anthony Brémont, professeur de Sciences et Vie de la Terre : " L'arbre sert à fabriquer le papier, support de la diffusion des idées. De la même manière que les enfants, les arbres sont des êtres vivants qui vont grandir. Ces enfants seront les relais avec ces arbres qui eux-mêmes perpétueront le souvenir du meurtre de Samuel Paty, par delà les générations."

Tous les élèves ont mis la main à la pâte. © Radio France - Michel Benoit

Cet espace vert Samuel Paty sera un lieu où les élèves pourront venir se ressourcer : " Nous, on a choisi un tilleul. C'est un arbre qui attire les abeilles, il sent bon. Un arbre possède un coeur comme nous, c'est vivant. C'est un bel hommage à Samuel Paty. "

Anthony Brémont, professeur de SVT au collège de Nérondes. © Radio France - Michel Benoit

Jérôme Riffault, principal du collège, voit également un symbole d'espoir dans la création dans ce lieu Samuel Paty : " Ces arbres, ils sont là pour de nombreuses décennies, bien après nous. C'est aussi garder l'espoir que l'école restera debout, qu'elle plongera ses racines dans ce qu'elle est depuis plus d'un siècle, pour se dire que la mort de Samuel Paty, c'est bien sûr un drame, mais cela doit être aussi un appel à la résilience. C'est pour cela que ce lieu, on l'a baptisé de l'arbre à la liberté d'expression."

Des petits mots adressés à Samuel Paty par les élèves du collège de Nérondes. © Radio France - Michel Benoit

Comme Lucas, élève de 6eme, les enfants ont accroché des mots dans leurs branches : " J'ai écrit : Samuel Paty était un professeur comme les autres et malheureusement, il y a des personnes qui apparemment ne connaissent pas la liberté d'expression. Je ne trouve pas cela juste qu'une personne décapite Samuel Paty alors qu'il faisait juste son métier d'enseignant. Comme cela, quand on verra l'arbre, on se souviendra de lui." Et l'ombre bienfaisante des arbres veillera à la quiétude des élèves aux beaux jours...