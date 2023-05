Nérondes : le collège produit ses pommes de terre

Le terrain se situe sur les jardins partagés de la commune à quelques centaines de mètres du collège et la communauté de communes a offert les plants. Cet été, lorsque les enfants seront en vacances, les jardiniers amateurs de Nérondes pourront prendre soin de la future récolte. Un bon exercice pratique pour les élèves et une sensibilisation à l'environnement et au circuit court.

ⓘ Publicité

Les plants sont fournis par la communauté de communes © Radio France - Michel Benoit

L'exercice est un peu anarchique au début, chacun veut mettre la main à la pâte : " Là, ils sont un peu perdus dans les mesures " constate Bernard, l'un des jardiniers bénévoles qui encadre le groupe. " Chaque petit groupe travaille de son côté sans coordination, alors qu'on doit commencer à un bout et puis continuer, mais ce n'est pas grave, ça va prendre tournure." Baptiste, élève de 6éme, lui, a compris la technique : " Là, je suis en train de prendre la ficelle pour qu'on puisse faire un sillon bien droit. On va tirer vingt-cinq mètres et le deuxième sillon devra être à soixante-dix centimètres. J'aime bien le jardinage. J'en fais avec mon papy. Et là, c'est bien parce qu'on n'a pas cours cet après-midi. Je préfère être ici plutôt qu'en maths, SVT et techno. c'était les cours qu'on avait cet après-midi. C'est quand même mieux de planter des patates ! "

Tout commence par un sillon bien droit © Radio France - Michel Benoit

Un bon exercice pédagogique et environnemental, insiste Nathalie Bellot, coordinatrice développement durable au collège Julien Dumas de Nérondes : " Les élèves doivent calculer la longueur du rang, l'espacement entre deux rangs et surtout combien de pommes de terre, ils vont mettre dans un rang. On voit que les mathématiques, ça prend tout son sens. Ils vont découvrir le cycle de la pomme de terre et la nécessité des insectes pour féconder les fleurs. Je suis étonné par le nombre d'élèves qui ne connaissent pas leur environnement. Si on leur demande le nom des arbres ou de nommer les ronces ou les orties, certains ne pourront pas répondre."

Les enfants sont encadrés par des jardiniers bénévoles © Radio France - Michel Benoit

Environ 1000 m2 plantés. ce qui devrait assurer une bonne récolte, espère Olivia Pouvesle, gestionnaire du collège de Nérondes : " On prévoit entre 500 et 700 kilos à récolter. Il va falloir qu'on trouve un local pour le stockage. Ca devrait nous permettre de ne pas acheter de pommes de terre durant le premier trimestre. On travaille déjà beaucoup avec les producteurs locaux, d'autant plus ici." Et Nathalie Bellot a déjà de nouvelles idées pour l'année prochaine : " Ce serait bien si on pouvait planter des courges par exemple, pour halloween et le cours d'Anglais. On pourrait aussi travailler des recettes avec les élèves." La récolte est programmée le deuxième jour de la rentrée de septembre : les enfants seront accompagnés des nouveaux sixièmes.