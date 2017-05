Nettoyage de printemps dans le quartier Chemin Bas d'Avignon à Nîmes

Durant deux heures, ce mardi matin, 250 élèves des écoles du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes, ont nettoyé les rues du quartier. 200 kilos de déchets ont été collectés durant cette opération "mon quartier propre".

Pour la cinquième année consécutive, des élèves de CM1, CM2 et de 6e des écoles du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes ont participé, ce mardi, à l'opération "mon quartier propre".

Durant deux heures ce matin, 250 élèves ont nettoyé les rues de leur quartier, deux heures pas plus car la pluie est arrivée, mais 200 kilos de déchets ont été collectés. L'objectif est de sensibiliser les enfants à l'écologie et de leur permettre de profiter d'un quartier plus agréable à vivre.

200 kilos de déchets ramassés

" Malheureusement, c'est encore un grand succès car on a ramassé une nouvelle fois de nombreux déchets. Des piles, des meubles, des morceaux de carrosserie de voiture...Les élèves se rendent compte à quel point cela nuit à l'environnement de leur quartier."

Les élèves ont été sensibilisés au tri sélectif © Radio France - Ecole Jean Moulin