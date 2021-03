Neuf établissements scolaires de la Sarthe pourront bénéficier de contrats locaux d'accompagnement

Six écoles, deux collèges et un lycée de la Sarthe pourront bénéficier à la rentrée prochaine de contrats locaux d'accompagnement. Un nouveau dispositif visant à lutter contre les inégalités scolaires.

Les académies de Nantes, Aix-Marseille et Lille ont été choisies pour expérimenter les contrats locaux d'accompagnement (CLA), un nouvel outil de l'éducation prioritaire.

Ce sont des écoles, collèges ou lycées dont les caractéristiques sociales sont proches de celles de l'éducation prioritaire

172 établissements ont été sélectionnés, dont neuf dans la Sarthe (liste ci-dessous)."Nous nous sommes basés sur des indicateurs statistiques comme les catégories socioprofessionnelles, les difficultés scolaires en regardant les résultats des évaluations nationales en CP, en sixième, sur l'orientation après la troisième ou la seconde... Nous observons également la difficulté à pourvoir les postes, s'il y a une rotation accrue dans certains établissements qui peut nuire à l'apprentissage. Ces contrats s'adressent à des écoles, des collèges ou des lycées dont les caractéristiques sociales ou les caractéristiques de difficultés des élèves sont proches de l'éducation prioritaire, mais qui ne sont pas dans l'éducation prioritaire", explique William Maurois, le recteur de l_'_académie de Nantes.

Quelle distinction entre contrats locaux d'accompagnement et réseau d'éducation prioritaire ?

Contrairement aux établissements en réseau d'éducation prioritaire (REP, REP+), ceux sous contrats locaux d'accompagnement bénéficieront de moyens spécifiques. "Nous voulons apporter une réponse adaptée. Les besoins sont différents entre un collège rural isolé et un collège de centre-ville. Les moyens supplémentaires attribués dépendront des projets présentés par les écoles, collèges et lycées. Ces établissements vont devoir faire un auto-diagnostic pour répondre à ces questions : quelles sont nos difficultés ? Comment pouvons-nous améliorer la réussite des élèves ?" poursuit le recteur.

Les moyens supplémentaires attribués dépendront des projets présentés par les écoles, collèges et lycées

Marc Dufeu, le proviseur du lycée professionnel Claude Chappe à Arnage, l'un des établissements retenu pour l'expérimentation des contrats locaux d'accompagnement, va se concerter avec son équipe pédagogique. Toutefois, il sait que la lutte contre le décrochage scolaire sera une priorité. "Sur 360 élèves, une trentaine ont besoin d'un suivi très particulier. Si la filière choisie ne leur convient, nous pouvons les accompagner dans une autre voie. Mais il ne faut pas lâcher".

A la fin du mois de mai, les écoles, collèges et lycées sélectionnés devront présenter au recteur d'académie leur projet pédagogique. Les contrats locaux d'accompagnement ne seront signés qu'après accord des conseils d'administration. Les moyens supplémentaires déployés y seront mentionnés. Ces contrats entreront en vigueur le 1er septembre, pour une durée de trois ans.

Des moyens supplémentaires

Une enveloppe de 3,2 millions d'euros est débloquée au niveau national pour financer ces CLA. L'Académie de Nantes bénéficiera pour le premier degré de dix équivalents temps pleins, de 15 indemnités pour mission particulière ( qui ne relèvent normalement pas de leur travail d'enseignant), 22.240 euros de crédits pédagogiques ; et pour le second degré de 100 indemnités pour mission particulière, de 2.940 heures supplémentaires, de 137.337 euros, de dispositifs "école ouverte", "devoirs faits".

C'est prendre le problème à l'envers

Serge Bertrand, professeur au lycée professionnel Robert Garnier à la Ferté-Bernard et membre du bureau national du syndicat enseignant SNUEP-FSU reste sceptique :"La charge de travail des collègues ne va pas diminuer, au contraire, elle va augmenter. Heureusement qu'on leur donne un petit quelque chose mais les enseignants demandent de meilleures conditions de travail. Cela ne passe par des primes, mais par des revalorisation de salaires ; cela ne passe pas par des heures supplémentaires mais par plus d'enseignants titulaires, formés, cela demande moins d'élèves par classes. Les élèves vont avoir face à eux des enseignants encore plus fatigués, avec une surcharge de travail".

Il estime par ailleurs que le gouvernement prend le problème à l'envers."Les contrats ça arrange l'administration. On fait du cas par cas, comme ça, il n'y a pas de politique nationale. Tous les établissements ont des besoins particuliers, il n'y a pas besoin de contrats, il faut des moyens pour qu'ils puissent fonctionner normalement et établir les priorité pour favoriser la réussite des élèves".

Liste des établissements scolaires retenus dans la Sarthe