Neuf étudiants de l'UTBM détectés positifs au Covid-19, les soirées d'intégration suspendues

L'Association des étudiants de l'UTBM annonce suspendre ses activités et annuler toutes les soirées d'intégration. Selon nos informations, neuf étudiants ont été détectés positifs au Covid-19 la semaine dernière.

Neuf cas de Covid-19 ont été détectés parmi des étudiants qui devaient faire leur rentrée ce lundi matin à l'UTBM, l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard. "Nous avons été alertés vendredi matin par l'Agence régionale de Santé, les étudiants devaient reprendre les cours ce lundi mais ils sont restés chez eux", indique une source interne à l'UTBM.

Des soirées entre étudiants

On ne sait pas encore dans quel contexte les neuf jeunes en question ont contracté le Covid-19. "Ils ont été suffisamment responsables pour se signaler d'eux-mêmes et se mettre à l'isolement, ils n'ont pas été en cours ce lundi", précise une autre source officielle. L'Agence régionale de santé est en train d'identifier les cas contacts : plusieurs dizaines d'étudiants seraient potentiellement concernés.

Les soirées d'intégration suspendues

Vendredi dernier, l'Association des étudiants de l'UTBM avait annoncé sur sa page Facebook "l’annulation complète de l’intégration et l’arrêt des activités ainsi que celles du Bureau des festivités". Dans une courte vidéo, l'association appelle à "éviter les soirées privées en appartement et les rassemblements de plus de 10 personnes".

L'UTBM compte cette année 2.700 étudiants, dont 900 font leur première rentrée. L'Université s'est longuement préparée à cette rentrée, sur fond de crise sanitaire : il n'y a plus de cours en amphithéâtre, tous les enseignements se feront à distance. Les travaux dirigés (TD) se feront à moitié en présentiel et à moitié en distanciel. Seuls les travaux pratiques (TP) sont maintenus dans leur intégralité par petits groupes, nous a-t-on précisé ce lundi.