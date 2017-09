Neuvième classe à l'école Jean Macé du Mans: des parents écrivent au recteur d'Académie

Des parents occupent toujours l'école Jean Macé du Mans pour exiger la réouverture d'une classe fermée juste après la rentrée. Ils dénoncent des sur-effectifs et l'accueil impossible des enfants handicapés. Faute de réponse formelle du directeur académique, ils interpellent le Recteur, à Nantes.

C'est un courrier de deux pages dans lequel ils détaillent leurs arguments. Ces parents d'élèves, mobilisés depuis maintenant deux semaines forment un "recours" auprès du Recteur de l'Académie de Nantes. Ils estiment que la loi concernant l'accueil des enfants handicapés à l'école n'est pas respectée. Selon eux, les douze élèves concernés par le dispositif Ulis ne pourront pas être inclus dans de bonnes conditions dans les classes car les effectifs sont trop nombreux. Les parents demandent aux services de l'Education Nationale de revenir sur leur décision.

ARCHIVE: des parents occupent l'école Jean Macé du Mans pour demander la réouverture de la neuvième classe

Si ce mouvement de protestation dure dans le temps, c'est parce qu'il est "légitime", assure Nicolas Deladerrière. Le vice-président de l'association des parents d'élèves de l'école Jean-Macé évoque une "prise de conscience dans le quartier". Il résume leur combat: "ces enfants en situation de handicap sont dans la cour de récréation avec leurs copains, il veulent être avec eux dans la classe. C'est simple!". Le représentant dit pouvoir compter sur des parents "très impliqués". De fait, les actions menées depuis deux semaines sont nombreuses. Perrine Lébti, maman d'un enfant de CE1, les détaille: "des affiches, des tracts, des T-Shirts, un groupe Whatsapp, un blog, une exposition montée avec les enfants". Celle qui est aussi élue au conseil local du groupe scolaire évoque un groupe de parents "soudé" qui reste "motivé", malgré le temps qui passe.

Le soutien des associations d'handicapés

Ces parents d'élèves ont reçu l'appui du collectif des associations sur le handicap et de leur représentant, Pascal Corroler. Celui qui est aussi président de l'ADAPEI explique: "le 6 septembre dernier, nous avions manifesté, place de la République, au Mans pour dénoncer une hypocrisie concernant l’intégration des enfants handicapés dans le département. 75 familles ont une fausse solution. Une quinzaine n'en n'ont pas. A Jean Macé, l'inclusion des élèves en situation de handicap n'est pas possible avec déjà des effectifs de plus de 27 élèves par classe". Pascal Coroller pointe du doigt le décalage entre "l'intention du gouvernement et ce qui se passe en bas".