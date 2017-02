A Neuville-Coppegueule, les habitants se mobilisent pour sauver leur école

Les habitants de Neuville-Coppegeule se mobilisent pour sauver leur école. A la rentrée prochaine, l'inspection académique prévoit de fermer l'unique classe de l'établissement. Le maire et quelques parents d'élèves ont rendez-vous au rectorat ce lundi.

"La fermeture de l'école c'est la mort de la commune"

Les parents des 19 enfants de l'unique classe de l'école de Neuville-Coppegueule tiennent à leur école. L'inspection académique leur explique que l'instituteur va travailler au dispositif "plus de maîtres que de classes", et qu'il ne sera pas remplacé. "De plus, ils veulent que les niveaux soient séparés" précise le maire de la commune Jean-Claude Quillent. Les enfants devront aller à Beaucamps-le vieux ou ailleurs. "Ce qui veut dire prendre le bus le matin, donc se lever plus tôt et manger à la cantine" s'agacent les parents. Pour le maire fermer l'école, c'est enterrer sa commune.

Le maire de Neuville-Coppegueule, Jean-Claude Quillent

Certains assurent ne pas pouvoir payer la cantine le midi

"Il va falloir que je déménage" s'inquiète la maman d'une petite de 2 ans et demi, qui a peur de laisser sa fille prendre le bus toute seule. "En plus, le prix de la cantiner va augmenter et passer de 2€50 à 5 ou 7€ renchérie une autre maman qui s'est installée depuis 3 mois à Neuville-Coppegueule et qui attend pour s'organiser à la rentrée par rapport à son fils.

Tous attendent l'issue du rendez-vous de ce lundi au rectorat. Une mobilisation est prévue ce lundi à 17h devant l'école. La carte scolaire 2017 est finalisée ce mardi, lors du conseil départemental de l'Education National. Parents et élus promettent qu'ils se mobiliseront tant qu'ils n'auront pas gain de cause.