Nibelle : l'arrêt de car scolaire ne sera finalement pas supprimé

Bonne nouvelle à Nibelle ! La trentaine d'enfants du hameau "La Cave", situé à plus de deux kilomètres du bourg, auront toujours un bus à la rentrée de janvier pour les emmener à l'école. L'arrêt de car où ils patientent chaque matin en période scolaire ne va finalement pas disparaître.

C'était pourtant le souhait de la Région Centre-Val de Loire. En cause ? Le positionnement de l'arrêt qui "impose aux conducteurs des autocars d'effectuer un demi-tour avec marche arrière sur une voie privée" comme l'indique le courrier envoyé en août dernier aux parents concernés . La lettre indiquait qu'en l'absence "d'une solution pérenne permettant de supprimer cette manœuvre dangereuse", la Région Centre-Val de Loire se verrait dans l'obligation de supprimer l'arrêt à partir du 17 décembre 2022.

Un courrier de la Région daté du 4 août a été envoyé aux parents concernés © Radio France - François Ventéjou

C'est la maire de Nibelle qui a finalement trouvé la solution : "les cars scolaires feront la manœuvre 400 mètres plus loin sur un chemin forestier qui est barré dont à l'écart de la circulation" explique Catherine Ragobert. L'élue va toutefois devoir engager des travaux pour un montant d'environ 25.000 hors taxes. "On doit amener l'éclairage public jusqu'à l'endroit où les cars effectueront la manœuvre et il faut qu'on consolide la voirie" ajoute la maire de Nibelle qui a fait des demandes de subvention auprès du Département du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire.

Catherine Ragobert espère que les travaux seront réalisés avant la rentrée scolaire de septembre 2023. En attendant, les parents du hameau se relaient le matin à l'arrêt de car scolaire pour assurer la sécurité pendant que le chauffeur du bus effectue sa manœuvre.