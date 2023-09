Nice : l'enfer pour certains étudiants en quête de logements

Alors que 35 000 étudiants font leur rentrée à l'université Cote d'Azur, des dizaines voire une centaine d'étudiants sont encore sans solutions de logement dans le département, selon la fédération étudiante La Face 06.

Une situation tendue dans l'académie en cette rentrée 2023. "Nous n'avons plus une seule place", constate Mireille Baral, directrice du Crous de Nice-Toulon*.* Le Crous a 3 300 places de chambres et studios dans les Alpes-Maritimes, en priorité pour les étudiants boursiers.

"Une place pour cinq demandes à Nice"

Or la demande est très forte. "Nous avons en moyenne de cinq demandes pour une place disponible dans la ville de Nice." Sachant que les étudiants poursuivent leur cycle, il restent entre 3 et 5 ans maximum, par conséquent, le nombre de places possibles d'attribuer à chaque rentrée n'est pas égal au nombre global des 3 000 places.

Certains étudiants abandonnent leur cursus, ou changent d'orientation en cours d'année, "on appelle ça le fil de l'eau", explique Mireille Baral. "On conseille aux étudiants qui n'ont pas pu trouver de place à la rentrée de regarder sur le site internet trouverunlogement.lescrous.fr pour se positionner sur les logements qui se libèrent." Le Crous Nice-Toulon ouvre exceptionnellement une résidence Jean Médecin qui était en réhabilitation, centaine de places. "Il faut vraiment surveiller le site internet pour essayer d'attraper un logement mais ça va aller très très vite".

320 studios à Saint Jean d'Angély en 2026-2027

A Nice, la demande est forte, mais pour quelle raisons ? Il y a de plus en plus d'étudiants, certains aussi "décohabitent", c'est-à-dire qu'ils décident de ne plus loger chez leur parents, et Nice attire aussi des étudiants internationaux.

Des solutions de constructions nouvelles sont donc prévues avec la ville et le département. "Nous avons des projets de nouvelles résidences ici avec 320 studios au Campus Saint Jean d'Angély à Nice, dans le cadre du futur campus Sant, qui devraient pousser d'ici à 2026-2027, 75 autres au Campus Trotabas de droit et d'autres projets dans le secteur du campus Carlone aussi." Au delà de l'offre du Crous, il existe également des résidences privées pour les étudiants dont les familles ont plus de moyens.

"Sur la rentrée, il y a des étudiants qui cherchent toujours"

Lorsqu'un jeune ne trouve pas de logement, en urgence, le Crous cherche des alternatives pour l'aider, c'est le cas pour certain en cette rentrée. "C'est très douloureux quand ça arrive, explique Mireille Baral. Nous les recevons, nous leur donnons la liste des foyers de jeunes travailleurs, des auberges de jeunesse, des associations qui proposent des logements intergénérationnels (entre une personne âgée et des étudiants), nous avons aussi des partenariats avec des hôtels temporairement."

Le Crous propose aussi des aides financières d'urgence pour aider à payer un loyer, et "Surtout l'Etat propose la Caution Visale, mise en place par Action logement qui permet d'éviter d'avoir à payer une caution, ce qui est quand même très important."