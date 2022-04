Nice: les professeurs du lycée du Parc Impérial en colère face au manque de personnel

Les surveillants manquent cruellement au lycée du Parc Impérial à Nice. Ils ne sont que 2 par jour pour gérer plus de 2.000 élèves. Ce jeudi matin, une soixantaine de professeurs et agents de la vie scolaire se sont réunis devant l'établissement pour réclamer plus de moyen humain. D'un côté, les enseignants ne se sentent plus en sécurité. De l'autre, les élèves ont le sentiment d'être livrés à eux-mêmes.

Des incidents à répétition

"Certains jeunes entrent dans les salles de classe et jettent des canettes de soda sur les professeurs", confie Christian, professeur d'italien au lycée du Parc Impérial. Sans la présence de surveillants dans les couloirs, les incidents se multiplient depuis la rentrée scolaire. "C'est vraiment la foire", reprend Christian, "parfois, on voit des jeunes jouer au ballon à l'intérieur de l'établissement. Un élève est même rentré au milieu d'un cours pour jeter un rétroviseur de bus par terre. _Nous, professeurs, sommes à bout_".

De nombreux retards dans les tâches administratives

L'insécurité des professeurs n'est pas le seul problème: avec 2 surveillants par jour, les tâches administratives s'accumulent et prennent beaucoup de retard. "Pour justifier une absence ou un retard, c'est un enfer. La vie scolaire est toujours vide", explique Guillaume, élève de terminale. Pire, certains lycéens se sentent mis de côté par l'administration: "Une fois, j'avais besoin d'un certificat de scolarité. Le surveillant m'a dit d'aller dans le bureau du gestionnaire, je ne savais même pas où c'était… mais lui, il n'avait pas le temps de s'occuper de moi", confie Nina, en terminale STMG.

Les syndicats veulent rencontrer le recteur

Aujourd'hui, lycéens et professeurs souhaitent des réponses. Les syndicats d'enseignants réclament une audience au rectorat après la rentrée des vacances d'avril. De leur côté, les parents seront reçus prochainement lors d'une réunion sur la vie scolaire.