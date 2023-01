Nice : Studyrama organise son salon étudiant pendant deux jours

Plus de 150 exposants, entre universités et écoles privées, pour séduire et aiguiller les jeunes azuréens dans leurs choix d'orientation : le salon Studyrama se tient durant deux jours au palais Nikaïa à Nice. Mélanie Paulmier, chargée de communication de Studyrama estime que cela répond à un vrai besoin : "les gens se renseignent beaucoup sur internet mais il reste beaucoup de questions et l'avantage du salon physique c'est qu'il regroupe les acteurs de la région et pas de partout en France. Les exposants sont directement des gens qui sont dans les établissements. Pour les étudiants et leurs parents, c'est plus concret, cela permet d'avoir de vraies réponses à leurs questions."

10.000 visiteurs attendus sur le weekend

Si votre ado est complètement dans le flou, pas de panique : "On n'est pas obligés de venir en ayant une idée précise, beaucoup de parents emmènent leur enfant pour qu'il trouve sa voie". Et il y en a pour tout le monde ajoute Mélanie Paulmier : "Il y a vraiment de tout : des lycées, des grandes écoles, des universités, des associations, ou encore le CROUS, c'est vraiment très large."

La salon Studyrama se tient ce vendredi de 13h à 17h et demain samedi de 10h à 17h au palais Nikaïa à Nice.