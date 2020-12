Une vingtaine de professeurs rassemblée pour dénoncer le manque de moyens des écoles à Nice

Les maîtres d'école étaient rassemblés à 14h, ce mercredi, place Masséna à Nice.Le manque de personnel et de moyens dans les établissements comptaient parmi les revendications. L’incompréhension sur la tolérance des absences des écoliers demain et vendredi aussi.

Alors que les vacances scolaires approchent à grands pas, les absences des écoliers seront tolérées jeudi et vendredi pour permettre l’auto-confinement avant les fêtes de famille. Mécontents, environ vingt professeurs et directeurs d'écoles se sont rassemblés à 14h, ce mercredi 16 décembre, place Masséna, à l’initiative du Snuipp, le syndicat des professeurs des écoles primaires et maternelles.

"C'est une décision incohérente. Soit il y a un risque et on prévoit autrement le fonctionnement des écoles, soit il n'y en a pas et les enfants peuvent continuer à venir... mais les conseiller de ne pas venir juste deux journées, on a du mal à comprendre", souffle Sylvie Curti, professeure dans une école à Nice.

Le manque de personnel, de moyens dans les établissements et la trop grosse pression mise sur les directeurs d'école figuraient parmi les autres revendications des enseignants.

Après une année particulièrement difficile, ils ont déposé des cadeaux vides au pied d'un sapin de Noël... Les cadeaux que Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale, ne leur fait pas.

Par ailleurs, un important mouvement de grève du corps enseignant est prévu le 26 janvier prochain.