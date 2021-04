Nîmes : Le syndicat SNES-FSU demande l'annulation du grand oral du baccalauréat 2021

Les sections SNES-FSU des enseignants mobilisés des lycées Daudet, Dhuoda, Lamour et Hemingway à Nîmes demandent une annulation de l'épreuve de grand oral du baccalauréat 2021. Ils estiment que les élèves ne sont pas assez préparés.

La fin de l'année scolaire approche et le baccalauréat également. A Nîmes, le syndicat national des enseignants du second degré demande l'annulation du grand oral cette année et une harmonisation du contrôle continu.

Dans son communiqué, le syndicat SNES FSU demande "que soient mis en place des outils d'harmonisation nationale des évaluations en contrôle continu comptant pour la session du baccalauréat 2021. Nous rappelons que la meilleure façon d’organiser un baccalauréat juste et avec égal accès aux chances de réussite pour les élèves serait de rétablir des épreuves nationales qui se dérouleraient au mois de juin pour déranger le moins possible le déroulement des cours." L'inquiétude de ces enseignants c'est le maintien du grand oral alors que les élèves ne sont pas préparés : "Nous demandons également que cette session 2021 du bac se tienne sans le grand oral, pour lequel, encore une fois, aucune consigne d’organisation claire n’a été donnée et qui n’aura pas pu être préparé à temps avec les élèves, étant donné les conditions liées à la pandémie."

Communiqué de presse des sections SNES FSU de Nîmes -