Niort : des lycéens de Saint-André "plantent" des masques pour observer leur décomposition

Des masques ont été enterrés pendant 70 jours au lycée Saint-André de Niort pour observer leur décomposition. Un projet inspiré de l’opération "Plante ton slip" de l'Ademe, l'agence de la transition écologique qui propose cette méthode aux agriculteurs pour étudier la dégradation dans les sols. Trois types de masques ont été utilisés : masque chirurgical, masque en tissu léger et masque en tissu Charlieu.

Trois types de masques ont été enterrés dont deux en tissu © Radio France - Noémie Guillotin

Le masque en tissu Charlieu est celui qui présente le plus de traces de décomposition © Radio France - Noémie Guillotin

Enterrés fin mars dans des jardinières avec des vers, les masques viennent d'être déterrés. Résultat, "on peut voir que les différents types de masques se dégradent différemment. Celui en tissu Charlieu se dégrade mieux. On voit que le masque chirurgical, bleu, qu'on porte le plus, est compliqué à se dégrader", raconte Marc-Antoine, lycéen en terminale. Il n'y a en effet pas une trace, à part de la terre.

Des déchets qui participent à la pollution des océans

Un projet porté par Juliette Quinault, service civique au lycée sur le développement durable pour sensibiliser les élèves. "Quand on voit un masque par terre on se demande en combien de temps il va se décomposer. Là on peut voir au bout de deux mois ce que ça donne. En plus ils sont enterrés sous 15 centimètres, dans la nature ce n'est pas comme ça. Et ça participe à la pollution des océans. Même si le masque disparaît il y a tous les microplastiques qui restent".

Pour Thomas, élève de terminale, le message est donc simple : "Ne jetez pas vos masques dans la rue, mettez-les à la poubelle".