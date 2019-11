Niort : du bridge pour apprendre les maths et le savoir-vivre

Niort, France

18 enseignants de l'académie se sont réunis la semaine dernière au club de bridge de Niort pour une formation de deux jours. Le but : apprendre le bridge pour ensuite organiser des clubs dans leur établissement. Selon les organisatrices, le bridge permet aux élèves de s'améliorer en maths et de développer leur savoir-vivre.

Calcul mental et anticipation

Géraldine Daguet est professeure de maths depuis une vingtaine d'année, et c'est elle qui encadre la formation. Elle-même donne des cours de bridge à ses élèves : tous niveaux confondus, elle en a une centaine.

Le bridge est un sport complexe, ça permet de travailler le raisonnement, la stratégie, l'esprit de synthèse, et le calcul mental

Les règles du bridge - difficiles à comprendre pour les non initiés - sont apprises pas à pas aux élèves. Mais au-delà des maths, ce sport de l'esprit, qui se pratique en équipe, est aussi un bon moyen d'apprendre des valeurs aux élèves. Si la plupart des profs présents enseignent les maths, certains viennent d'autres discipline, comme Olivier, prof en SEGPA dans un collège en Charente. "Je vais surtout utiliser le bridge avec les élèves pour pouvoir les poser, les faire réfléchir dans le respect de l'autre, des règles, apprendre à perdre aussi".

Les livres de bridge aident les élèves à apprendre le bridge pas à pas. © Radio France - Marie Dorcet

Des valeurs qui servent dans toutes les matières

Dans la deuxième salle, sept enseignants qui ont déjà fait la formation l'année dernière sont venus se perfectionner. Eux ont déjà monté des club de bridge dans leurs établissements et ont même licencié certains élèves à la fédération. Tous sont unanimes : avant les maths, ce sont les valeurs et le savoir-vivre que les jeunes apprennent à travers la pratique de ce jeu. "La concentration et l'élaboration de stratégies, ça pourra leur servir dans toutes les matières et plus tard dans la vie".

"Levées", "entame"... difficile de suivre quand on n'est pas initié. Mais Florence Dubois, également enseignante et formatrice, se veut rassurante. "Là on apprend tout d'un coup aux profs, mais les élève suivent les livres faits par la fédération de bridge, qui sont très bien faits et ça rentre tout seul". Parfois même mieux que pour les enseignants eux-même...