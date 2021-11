Niort, une ville étudiante en devenir

Parmi les nombreux visiteurs de ce salon de l'enseignement supérieur, organisé pour la 9ème fois à Niort, dans la salle de spectacles L'Acclameur, il y a Lise, une lycéenne de terminale venue avec sa maman. Intéressée par une licence de psychologie, elle prend des renseignements auprès de l'important stand de l'Université Catholique de l'Ouest et de son antenne niortaise. Mais la jeune ville n'est pas sûr de vouloir rester là où elle a grandi : "Ca serait plus simple car c'est plus près de là où j'habite mais si je peux visiter d'autres villes ou d'autres université ça serait bien aussi."

Avec les antennes de l'UCO, de l'Université de Poitiers mais aussi des écoles d'ingénieurs et d'infirmières, Niort a des atouts pour séduire les étudiants. A l'UCO, une université privée, le directeur du campus Thierry Chicote-Navas mise sur des formations différentes : "On observe les autres formations pour ne pas dupliquer les offres qui existent déjà. Sur nos six licences on a en trois, sciences de l'éducation, sciences politiques et information-communication qu'on ne retrouve pas dans le territoire."

Objectif 5000 étudiants d'ici 2028

Mais quand on est étudiant, on est pas 24h/24 en cours, et la qualité de vie est donc importante. Et pour ça, Niort présente beaucoup de qualités selon Suzy, étudiante à l'UCO depuis deux ans : "Il y a pas mal de choses à faire, on est à coté des marais donc c'est un environnement privilégié... les transports sont gratuits, ça c'est super ! Je ne regrette pour rien au monde mon choix.". Autre argument pour accueillir des étudiants, l'absence de saturation dans les logements.

Il y a actuellement 2500 étudiants inscrits à Niort, et la ville ambitionne d'atteindre les 5000 d'ici 2028.