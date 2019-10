Niort veut doubler son nombre d'étudiants d'ici dix ans

Yves Jean, président de l'université de Poitiers, et Jérôme Baloge, maire de Niort et président de l'agglomération ont renforcé leur partenariat

Niort, France

Quand on parle de ville étudiante, on ne pense pas forcément à Niort. Jérôme Baloge, le maire et président de l'agglo souhaite que cela change avec l'objectif de doubler le nombre d'étudiants, c'est-à-dire passer de 2700 aujourd'hui à 5000 d'ici dix ans.

Des formations spécifiques pour attirer les étudiants

C'est dans ce but que le partenariat avec l'université de Poitiers a été renforcé. Yves Jean, le président de l'université de Poitiers se dit attaché à cet "ancrage territorial". Et souligne l'importance de proposer des formations uniques "c'est-à-dire que l'on ne va pas trouver à Nantes, Bordeaux ou Poitiers". Une formation sur le big data (les données numériques) a été ouverte. Une autre sur la cybersécurité est en réflexion.

Et puis "de nouveaux acteurs arrivent", poursuit Jérôme Baloge qui cite "le groupe Sup de Co à La Rochelle, Excelia, qui développe des formations. Il y a aussi le conservatoire national des arts et métiers dont nous sommes devenus l'un des pôles de développement".

L'université de Poitiers a par ailleurs prévu d'investir 3,5 millions d'euros sur trois ans pour faire notamment de Niort un éco-campus. Avec création d'espaces de co-working, un chauffage plus écolo ou encore des parkings intégrant le co-voiturage.