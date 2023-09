Noémie, étudiante, vit dans une roulotte à 30 kilomètres de Rennes

Elle s'appelle Noémie, a fait sa rentrée cette semaine en biologie à Beaulieu, mais après de nombreuses recherches depuis juillet, elle n'a pas trouvé de logement. Elle habite donc une roulotte en Airbnb, à Janzé, 30 kilomètres au sud de Rennes.

Dès qu’elle a su qu’elle était prise en L2 de biologie à Rennes, Noémie et ses parents ont longuement cherché un logement, d’abord dans les résidences universitaires, puis auprès d’agences et de particuliers, mais en vain. Seule solution trouvée, une roulotte toute neuve, récemment installé sur un terrain privé à Janzé, en Airbnb à plus de 600 euros/mois. Impossible de trouver plus près, car les logements sont déjà réservés certains jours, ce qui aurait obligé Noémie à partir.

Cette roulotte tout en bois, dans un hameau en pleine campagne et en bordure de rivière, n’est pas pour déplaire à Noémie, qui s’avoue solitaire et qui se destine à un métier dans l’environnement. Ce qui la dérange, c’est qu’en louant Airbnb, elle ne peut pas prétendre à des aides logement. Ses parents doivent donc assumer la totalité de la location.

Autre inconvénient et autre coût non négligeable, l’heure de route (minimum) que Noémie doit faire tous les jours entre sa roulotte et le campus Beaulieu. « Pour le moment, ça va, mais faire une heure de voiture tous les jours, on verra sur le long terme ce que ça donne ».

Si Noémie savait qu’il était difficile de se loger à Rennes avec 72.000 étudiants, elle ne s’attendait pas à une telle galère, qu’elle pourrait prolonger au-delà de décembre, si elle ne trouve pas un logement d’ici là.