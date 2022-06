Nombre d'élèves par classe en Haute-Garonne, les justes chiffres

En septembre en Haute-Garonne, 13 classes pourraient fermer, 15 ouvrir dans le premier degré. Le sujet qui fâche, c'est celui des effectifs dans les classes. De nombreux collectifs de parents se montent pour dénoncer des classes surchargées. Mais qu'entend-on par classe surchargée ? Quels sont les chiffres dans le département ? Que préconisent les spécialistes ?

Seuils fixés par le ministère

En Haute-Garonne, selon l'Académie de Toulouse, la moyenne en élémentaire (CP-CM2) est de 23 élèves par classe, il est de 24,2 en maternelle. De fait, quand on a accès aux chiffres officiels détaillés, on voit des chanceux à 16 ou 18 enfants dans des établissements des petites communes du Lauragais comme Vaudreuille, Mauremont, Cessales. À l'inverse des classes de la couronne toulousaine à Castanet-Tolosan, Portet-sur Garonne, Aucamville ou Colomiers affichent des moyennes autour de 27-28 élèves. Mais la majorité des écoles présentent en effet des chiffres autour de 23-25 élèves.

Sur les côteaux du Girou, à Pechbonnieu, Fabien Arslanian, délégué des parents d'élèves, alerte sur le nombre d'enfants par classe : "ils sont 30 en classe de maternelle". L'inspection d'Académie a proposé d'ouvrir une classe à double niveau Grande section -CP pour arriver à une moyenne de 28 élèves par classe mais ce n'est pas la solution selon ce père de famille : "d'accord cette classe à double-niveau sera à 24 élèves mais les autres à 28 et des élèves de 5 ans vont se retrouver à la grande école, un peu perdu avec les grands, au lieu de rester dans leur école maternelle dans laquelle ils continueront de devoir aller pour la cantine.

Marie Gascard, co-secrétaire du Snuipp-FSU, principal syndicat du premier degré regrette que les ouvertures de postes d'enseignants ne soient pas plus nombreuses cette année. Ces postes sont en lien avec la baisse de la démographie dans le département : "on ne pourra pas atteindre les objectifs fixés par le ministère pour alléger à 24 élèves toutes les classes de grande section, CP et CE1" selon elle.

Carence croissante des capacités d'attention des enfants

Pour Nicole Delvolvé, le débat sur le chiffre est dépassé. Cette neuro-scentifique et ergonome retraitée de l'université Paul-Sabatier à Toulouse défend évidemment le moins d'élèves par classe possible "25 c'est déjà beaucoup, il faut être à l'affût du regard qui se perd ou de celui qui n'ose pas prendre la parole". Mais cette spécialiste des rythmes scolaires insiste sur les dispositions de l'enfant face aux apprentissages. Et les temps ont changé.

Les enfants n'ont pas toujours à la maison le cadre dont ils ont besoin, je parle des écrans principalement ou des petits-déjeuners ratés. Et quand un enfant n'a pas assez dormi ou mangé, il n'est pas en capacité d'être élève. Et on aura beau diviser les effectifs par deux, ça ne marchera pas non plus - Nicole Delvolvé

Selon une étude réalisée en 2018 menée sur les adolescents, les collégiens ont perdu en moyenne 20 minutes de sommeil par nuit. En semaine, ils dorment en moyenne 8h16 par nuit contre 8h37 en 2010. Près de quatre collégiens sur dix avouent surfer sur internet, téléphoner ou regarder la télévision avant de dormir. Résultat, 30% des collégiens disent se sentir fatigués presque tous les jours de classe en se levant le matin.