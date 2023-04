Non au harcèlement : une école du Gard récompensée

Chaque année est organisé le concours académique "Non au harcèlement", à l'initiative du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse avec le soutien de la mutuelle MAE. C'était cette année la 10e édition. Ce concours donne la parole aux jeunes des écoles, collèges, lycées et structures péri et extrascolaires pour qu’ils s'expriment collectivement sur le harcèlement à travers la création d’une affiche ou d’une vidéo. Cette production servira de support de communication pour le projet mené au sein de leur établissement.

ⓘ Publicité

Dans l’académie de Montpellier, cette 10e édition du concours a été marquée par une augmentation du nombre de participants. 56 projets ont été envoyés par les écoles, collèges et lycées. Les productions des établissements ont été réalisées par des groupes des élèves ambassadeurs pHARe, souvent en lien avec le conseil de la vie collégienne.

L’académie déploie une équipe composée de 19 référents basés au rectorat et dans chaque département. Elle met également en œuvre, depuis la rentrée 2021, le programme pHARe (plan de Prévention du Harcèlement entre Elèves). Il s’agit d’un programme global, "clé en main", qui repose sur l’implication et la formation des personnels et des élèves, associe les parents et les partenaires, et mobilise les Comités d’éducation à la Santé la citoyenneté et à l’environnement (CESCE).

Aujourd’hui, 68% des écoles et 90% des collèges de l’académie ont validé la charte d’engagement dans ce programme, qui s’ouvrira également aux lycées à partir de la rentrée prochaine.

Le Prix "mention spéciale du Jury académique" a été remis pour l'Affiche de l'Ecole Marcel Pagnol à Bouillargues (30) "Unissons-nous contre le harcèlement".

Affiche École Marcel Pagnol - Bouillargues (30) « Unissons-nous contre le harcèlement » - Académie de Montpellier

Chacun, élève, parent, personnel, peut saisir et alerter facilement

Soit en appelant les deux numéros verts nationaux - le 3020 ou le 3018 – ou le numéro vert académique (0 800 009 634),

Soit par courrier ou par courriel, sur l’adresse dédiée : harcelement@ac-montpellier.fr