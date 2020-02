Normandie : les élèves testent les métiers au salon de l'orientation à Rouen

Rouen, France

Penchée sur un bloc de pierre, une massette dans une main, un maillet dans l'autre, Jade s'essaie au métier de tailleur de pierre. A 14 ans, cette élève de troisième se destine plutôt à l'enseignement, mais elle est enchantée par l'expérience. "Moi j'adore franchement, je trouve ça trop intéressant" s'enthousiasme la jeune fille qui en viendrait presque à douter de son projet d'orientation.

Jade, élève de troisième dans un collège de Clères en Seine-Maritime, teste le métier de tailleur de pierre. © Radio France - Christine Wurtz

L'idée de ce premier salon de l'orientation et des métiers, organisé cette semaine par la Région Normandie, c'est de faire découvrir les métiers aux élèves, par le biais de mises en situation de travail et d'animations immersives., dans des domaines aussi variés que la restauration, le bâtiment, le numérique, la défense, l'industrie, le social ou l'esthétique. Évidemment, les filles font la queue pour les métiers de la coiffure et les garçons pour ceux du sport, mais il y a des domaines qui attirent aussi bien les files que les garçons. C'est le cas de la défense et de la sécurité. Dans le cockpit d'un Jaguar, un ancien avion de chasse de l'armée de l'air, Mélie, 14 ans, s'émerveille devant le tableau de bord. Il y a de l'avenir pour les filles dans l'armée de l'air. "On a 25% de personnel féminin" confirme le sergent-chef Rubal. Le stand de tir virtuel et le ring de boxe de la police ne désemplit pas.

L'armée de l'air attire aussi bien les garçons que les filles qui font la queue pour monter dans le cockpit du "Jaguar". © Radio France - Christine Wurtz

"C'est THE salon" assure Émilie Renaud. Elle travaille dans l'industrie pharmaceutique, autre secteur porteur d'emplois dans la région, et voit pétiller les yeux des élèves lorsqu'ils sont mis en situation de travail. "On se prend tous au jeu, on ne se fait pas de fausses idées, on rentre sur un stand, on essaie quelque chose. Ça pourra ne pas les intéresser à l'avenir mais c'est pour leur culture personnelle dans tous les cas." Manière de susciter la curiosité chez les jeunes. "On a beaucoup de policiers, de gendarmes et de coiffeuses", témoigne Jean-François Maucorps, professeur documentaliste qui accompagne ses élèves de troisième du collège de Manneville-sur-Risle dans l'Eure. "Quand vous êtes perdu dans la campagne, on reproduit un peu ce qu'on connait autour de soi. Ça peut être très intéressant qu'ils voient la diversité des opportunités".

Ça nous donne plein d'idées, c'est une bonne expérience. - Jade, 14 ans.

Pêcheur, poissonnier, serveur, chauffeur routier, conducteur d'engin, animateur sportif, journaliste ou barman. 120 métiers sont à découvrir. "Ça nous donne plein d'idées et puis on s'ouvre à des métiers différents, c'est sympa franchement, c'est une très bonne expérience" conclut Jade.

Le salon de l'orientation et des métiers se tient jusqu'au samedi 8 février 2020, 18 heures, au parc des expositions de Rouen. L'entrée est gratuite et ouverte à tous, collégiens, lycéens, demandeurs d'emploi ou adultes en reconversion. Le salon devrait accueillir 30 000 visiteurs d'ici ce samedi soir.