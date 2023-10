"Nous manquons de professeurs remplaçants en technologie", alerte une enseignante limougeaude

"Nous manquons de professeurs remplaçants en technologie", s'inquiète Sophie Delacoste, professeure titulaire, agrégée de lettres classique et membre du SNES-FSU (Syndicat National des Enseignants du Secondaire). Depuis la rentrée, un poste de professeur de technologies du collèges Auguste Renoir et du collège de Nexon, est resté vacant.

Pour le collège Auguste Renoir, cela concerne deux classes de 4ème qui se retrouvent sans cours et en attente de remplacement. "Pendant ce temps-là, les élèves n'ont pas d'enseignant en face d'eux. L'année suivante, les collègues devront essayer de rattraper ce retard" explique l'enseignante. Cette situation ne devrait pas durer, le rectorat a trouvé un remplacement par un professeur contractuel qui devrait avoir lieu d'ici la fin de semaine.

Le pacte de remplacement de courte durée

Pallier les absences et simplifier le remplacement des professeurs était une priorité pour le rectorat en cette rentrée 2023. Pour cela, le "pacte de remplacement de courte durée" a été mis en place mais il ne fait pas consensus. "On a massivement refusé ce pacte au collège Renoir. Par exemple, je suis professeure de lettres classiques, de français et de latin, et qu'on puisse me demander du jour au lendemain de remplacer une classe que je ne connais pas dans une discipline que je ne connais pas. Ça n'a aucun sens" conclue Sophie Delacoste.