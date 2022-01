"Nous ne pouvons plus exercer notre métier", déplorent les infirmières scolaires dans l'académie de Toulouse

Elles seront probablement nombreuses dans les cortèges des manifestations ce jeudi 13 janvier. Dans l'académie de Toulouse, il y a 350 infirmières scolaires, la moitié en Haute-Garonne. Avec pour mission première "d'accueillir et d'écouter les élèves qui leur sont confiés afin de déterminer leurs besoins de santé, de contribuer à leur éducation en vue de leur insertion sociale et professionnelle", dixit l'Education nationale. Mission mise à mal par les consignes liées au Covid.

Anne Fabrega est infirmière scolaire dans un collège rural de Haute-Garonne, elle intervient aussi dans des écoles. Elle est également la secrétaire académique du SNICS-FSU, le syndicat majoritaire de la corporation, dans l'académie de Toulouse.

En quoi consiste votre métier en ce moment ?

Anne Fabrega : "Depuis la rentrée, les choses s'accélèrent et se détériorent. Les protocoles changent de la veille pour le lendemain, c'est très anxiogène. Cela crée de la souffrance énormément, notamment pour les élèves dont nous avons la responsabilité. Et on a trop tendance à les oublier. Le cœur du métier de l'infirmière scolaire, c'est de favoriser la réussite scolaire de chaque élève dans l'établissement. Et en fait, depuis presque deux ans, on est détourné en permanence sur les plateformes Covid, sur le "contact tracing", les tests antigéniques. Alors, certes, c'est toujours sur appel à volontariat. Mais quand on demande à une infirmière si elle veut bien faire aider pour le bien commun de la communauté, elle dit oui, c'est évident. En plus l'infirmière scolaire est le seul représentant de sa profession dans un établissement, donc c'est quand il y a un soucis de santé, quel qu'il soit, c'est vers elle que toutes les difficultés convergent. Nos missions, elles sont essentielles et cela fait deux ans qu'on ne peut plus les mener à bien.

On est détourné de nos missions en permanence à cause du contact-tracing

Aujourd'hui, pour quels motifs les élèves et les parents vous sollicitent-ils ?

Il y a beaucoup d'inquiétude, par exemple, en collège, autour du dépistage infirmier des élèves, dans leur 12e année, en sixième juste avant ou au début de la puberté. C'est un dépistage annuel, obligatoire, systématique, défini par un arrêté depuis 2015. Mais beaucoup de parents sont très suspicieux, ils ont très peur qu'on profite de ce dépistage pour vacciner les enfants. Il y a énormément de méfiance, de suspicion, d'agressivité. D'autres parents viennent chercher des informations, s'interrogent, ils sont perdus, ils ont besoin d'être conseillés. C'est extrêmement chronophage et angoissant parce qu'un protocole Covid, c'est vraiment un casse-tête chinois, les consignes changent en permanence sans être écrites.

Pouvez-vous pratiquer des dépistages Covid ?

Non, ce n'est pas dans nos prérogatives. Les tests salivaires par exemple, ce sont les laboratoires qui s'en chargent en lien avec l'ARS. Pas mal de collègues ont été détournés pour participer à cette campagne. Or, le rectorat et le ministère avaient mis tous les moyens pour que ce soit fait par d'autres personnels que nous. C'est compliqué pour une infirmière de dire non, mais notre rôle n'est pas là. J'ai eu des coups de fil de parents me demandant si je pouvais faire un test antigénique à leur enfant avant qu'ils se rendent au sport. Non, on n'est pas formés pour cela, nous n'en avons pas le matériel.

Anne Fabrega, secrétaire du SNICS-FSU pour l'académie de Toulouse. © Radio France - Bénédicte Dupont

En matériel justement, de quoi disposez-vous ?

Le rectorat nous a doté, il y a un an, de masques chirurgicaux. On a aussi eu récemment une dotation en autotests à distribuer aux élèves en internat par exemple. Le rectorat demande aux chefs d'établissement de venir récupérer au rectorat des cartons de masques et de tests d'autotest. Mais les boîtes sont conditionnées par 25 autotests et ce sont aux infirmières de prendre en charge le déconditionnement par lot de deux autotests. Croyez-vous qu'on n'ait que cela à faire ? C'est ainsi en permanence, on est tout le temps détournés de nos missions. Le temps passé à faire ça, c'est un élève en détresse qui passe à travers les mailles du filet.

Certains parents sont très méfiants envers les infirmières scolaires et deviennent agressifs, ils sont persuadés qu'on va vacciner leur enfant dans leur dos

Justement quelles sont vos missions qui justement passent à la trappe ?

Prenons l'exemple que je vous donnais, celui de la visite médicale en classe de sixième pour faire un point sur l'entrée dans la puberté, et bien j'ai plein de collègues qui sont dans l'incapacité de mener à bien cette mission là parce qu'ils sont submergés en permanence par le contact tracing, alors que ce n'est pas dans nos prérogatives. Or c'est aussi un très bon moyen de prendre un contact très dual avec avec l'élève pour qu'il nous repère comme étant une personne ressource tout au long de sa scolarité. On peut aussi citer toutes nos actions d'éducation à la santé, à la nutrition, sur le harcèlement et puis bien sûr, tout le suivi des élèves en difficulté scolaire, mais aussi dans leur vie qui viennent nous consulter et pour lesquels vraiment on établit un suivi rapproché.

N'est-ce qu'une question de moyens ?

C'est essentiel. Si on n'a pas les moyens, on pourra jamais y arriver. Il manque au moins 20.000 infirmières de l'Education nationale pour qu'on puisse faire face aux 60 000. établissement. Dans notre académie de Toulouse, la politique, c'est de mettre une infirmière par établissement. C'est ubuesque quand vous vous trouvez par exemple au lycée Déodorat de Séverac à Toulouse qui compte plus de 2.000 élèves".