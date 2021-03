"Nous ne sommes plus vos pions" : la vie scolaire du collège de l'Eyrieux à Saint-Sauveur-de-Montagut en grève

"Nous ne sommes plus vos pions !", c'est le message que veulent faire passer les Assistants d'éducation (AED) du collège de l'Eyrieux, à Saint-Sauveur de Montagut, en Ardèche. Ceux que l'on appelle péjorativement "les pions" sont en grève aujourd'hui et encore pour deux jours, suite à un appel national à la mobilisation. Les AED ont de plus en plus de tâches à accomplir, en cette période de crise sanitaire, mais sans avoir plus de moyens. Manon Poinat est l'une des cinq AED au collège de l'Eyrieux, elle témoigne d'une profession à bout :

"Le lundi je commence à 7h50 a et je finis à 22h30, avec 20 minutes de pause pour manger le midi. Ça commence avec l'ouverture du portail le matin et ça va jusqu'au coucher des internes le soir", raconte Manon Poinat. "On remplit le rôle de psychologue scolaire, on fait face à détresse morale de certains enfants, on fait face à des difficultés qui ne rentrent pas dans le cadre de nos fonctions", continue-t-elle.

Manon Poinat l'affirme, si les AED veulent bien faire leur travail, ils n'ont pas d'autre choix que de négliger leur propre santé. "On tire sur la corde, et là on en peut vraiment plus."

Les AED demandent plus de reconnaissance

Pour tenir, les AED demandent un recrutement massif de personnel, au moins jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Ils dénoncent aussi la précarité de leur emploi : des contrats d'un an renouvelable seulement 6 fois.

Le témoignage de Manon Poinot Copier

"A partir du moment où on a appliqué le protocole sanitaire, on a vu nos fiches de poste considérablement allongées et on espérait vraiment un recrutement pour avoir du renfort, mais ce n'est pas venu. On est tous à bout, on a tous eu des passages à vide cette année, où on a hésité à se mettre en arrêt maladie parce qu'on n'en peut plus et c'est un ras-le-bol général. On n'est pas reconnus à notre juste valeur, on est appelés "les pions" et c'est vraiment fort de signification. Aujourd’hui, on veut une revalorisation de notre statut pour être considérés comme des éducateurs scolaires et pouvoir accéder à cette reconnaissance professionnelle par le bais de formations. On n'a aucune reconnaissance alors qu'on est en première ligne depuis le début de la pandémie. On n'a pas reçu la prime Covid alors qu'on est aux premières loges. On n'arrive pas à garantir la sécurité des enfants et c'est vraiment notre motivation principale à nous mobiliser", explique Manon Poinat. La grève doit se poursuivre jusqu'à mercredi.