"Nous recrutons 20% d'infirmières et de psychologues en plus" confirme le ministre de l’Éducation nationale

Une minute de silence aura lieu dans tous les établissements scolaires cet après-midi à 15h, après l'agression mortelle d'une professeure d'espagnol la veille, poignardée par un élève de 16 ans, dans le Pays Basque. Le ministre de l'Education Nationale était à Saint-Jean-De-Luz hier, il a maintenu son déplacement aujourd'hui en Savoie et en Haute-Savoie. Pap Ndiaye était l'invité exceptionnel de France Bleu Pays de Savoie.

Pap Ndiaye, vous vous êtes rendu hier au lycée Saint-Thomas-d'Aquin, à Saint-Jean-de-Luz. Forcément, l'émotion, Le choc est immense. Comment est ce que vous voulez rassurer les parents ? Comment éviter que ça recommence ailleurs ?

Pap Ndiaye : Cet événement atroce est tout de même exceptionnel. Il y a douze millions d'élèves et près d'un million de personnels de l'Éducation nationale. C'est le temps, évidemment, aujourd'hui comme hier, du recueillement, de l'émotion. Mes pensées vont à la famille et puis à l'ensemble de la communauté éducative qui a été si durement touchées, en particulier à Saint-Jean-de-Luz. L'enquête démarre. Bien entendu, on regardera les choses de très près. Mais à ce stade, on ne peut pas tirer de conclusions de ce qui s'est passé et, encore une fois, ce qui s'est passé et fort heureusement exceptionnel.

Cet élève de seconde, âgé de 16 ans, est en garde à vue. Il n'était pas connu des services de police. Il a expliqué être "possédé". Quel est son profil ?

Il faudra attendre les conclusions de l'enquête. Des pistes allant vers une situation psychiatrique ont été, en effet, évoquées. Nous allons regarder cela et en tirer des conclusions.

Certains syndicats, dont le SNES-FSU, réclament plus de moyens humains, pas des portiques de sécurité, mais des psychologues, des infirmières, des assistantes sociales qui peuvent aider les élèves en souffrance depuis le Covid, notamment. C'est quelque chose que vous pouvez envisager rapidement ?

Nous recrutons plus de psychologues de l'Éducation nationale et plus d'infirmières dès l'année prochaine. Il faut également le temps de la formation pour les années à venir. La question de la santé scolaire est une question importante. Je ne ferai pas de lien immédiat et direct entre la santé scolaire à Saint-Jean-de-Luz et qui s'est passé hier. Mais, bien entendu que cette question de la situation psychiatrique générale de nos élèves est posée, plus particulièrement depuis la crise sanitaire. Nous allons recruter 20% de plus pour ce qui concerne les infirmières et les psychologues de l'Éducation nationale.

Vous respecterez la minute de silence, cet après-midi, à 15h, au collège de la Combe de Savoie, à Albertville. En quoi ces moments sont importants ?

Ce sont des moments qui montrent et qui témoignent de l'unité de la communauté éducative. J'ai pu le mesurer presque physiquement en étant hier à Saint-Jean-de-Luz et j'ai souhaité que l'ensemble des enseignants et des élèves du pays témoignent de leur solidarité, de leurs peines également, à l'occasion de cette minute de silence. Elle m'a semblé importante. Symboliquement, c'est aussi une manière de témoigner de notre solidarité à l'égard des enseignants et de la communauté éducative de l'établissement concerné. Surtout que le drame a ému forcément toute la France.

On parle du mal être des élèves, mais qu'en est-il de celui des enseignants ? Entre les conditions de travail, la réforme des retraites qui inquiètent, la plupart ne se voient pas, à 64 ans, encore devant des élèves. Qu'est ce que vous leur dites, à ces enseignants, pour continuer à avoir envie d'exercer leur métier ?

Il y a d'abord la revalorisation du métier. Une revalorisation salariale. Vous savez que des hausses de salaire sont prévues pour tous les enseignants à partir du mois de septembre, avec en plus, pour ceux qui s'engageront dans de nouvelles missions, des primes supplémentaires. Mais il n'y a pas que ça bien entendu, il y a aussi la question des carrières sur laquelle nous travaillons, c'est celle de la place des enseignants dans la société française. Ça ne dépend pas que du ministre de l'Éducation nationale. Et puis, à propos des retraites, nous prévoyons les dispositifs de retraite progressive pour les deux dernières années de service. Nous prévoyons également la possibilité de partir à date anniversaire pour les professeurs des écoles.

Bref, un ensemble de dispositions qui devraient aller dans le sens d'un meilleur recrutement puisque vous savez qu'on a des difficultés de recrutement. C'est une question qui se pose à l'échelle internationale, mais elle se pose aussi en France.