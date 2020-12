"On nous traite comme des parents défaillants" : manifestation à Strasbourg pour défendre l'école à la maison

La colère ne retombe pas chez les partisans de l’école à la maison. Des parents et des représentants de l’enseignement à distance manifestent ce dimanche à Strasbourg à partir de 14h place de l'université pour demander le maintien de l’instruction en famille. Le 2 octobre dernier, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de rendre obligatoire la présence à l’école dès 3 ans et d'encadrer davantage l'instruction à domicile dès la rentrée 2021. C'est l'une des mesures phares du projet de loi "confortant les principes de la République".

"On nous place d'emblée comme des parents défaillants, alors qu'on s'adapte vraiment aux besoins de notre enfant" proteste Noémie, la maman d'un enfant de quatre ans, qu'elle éduque dans sa maison de Mertzwiller (Bas-Rhin). "C'est presque un temps plein en plus du travail", confirme Pierre, le papa, qui gère en parallèle l’exploitation de vaches laitières. "Mais l'avantage d'être à la ferme sur place, c'est qu'on peut combiner les deux : on peut emmener l'enfant à la traite ou dans le tracteur, et lui faire découvrir tout un tas de choses".

Un choix assumé après un séjour difficile en maternelle

Les parents ont fait ce choix au mois de janvier, après un séjour en maternelle assez compliqué pour leur enfant. Depuis janvier, ils ont été contrôlés une fois par la mairie, qui vérifie que les conditions matérielles d'enseignement sont remplies. Le contrôle de l'éducation nationale sur les connaissances de base viendra plus tard.

Auparavant ouverte aux familles sur simple déclaration, l'instruction à domicile sera plus strictement encadrée et ne sera possible qu'avec une autorisation annuelle délivrée dans des cas spécifiques (santé de l'enfant, pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille...).