Nouveau bac et Parcoursup, les lycéens face à leurs choix !

Admis, recalé, avec mention... Les résultats du bac 2022 seront publiés le mardi 5 juillet à partir de 8h. Un bac qui a connu plusieurs réformes. Si certains d’entre nous ont connu les bacs A, B, C D... on s’était habitué depuis 1995 aux bacs S, L ou ES... Mais il y a 2 ans, tout a changé.

Pour Valérie Deflandre, conseillère au CIDJ de Paris et invitée de l’émission “Circuit Bleu - Côté Experts”, “aujourd’hui l’élève est plus au cœur de son orientation”.

Désormais une partie est en contrôle continu pour 40% de la note finale, le reste s’obtenant toujours à partir des épreuves. Et puis la grande nouveauté, c’est le grand oral, “une épreuve qui est la bienvenue” pour notre invitée “car beaucoup de jeunes ont du mal à s’exprimer, à argumenter, à organiser leurs pensées. Pendant 20 minutes, ils vont devoir présenter devant un jury leurs choix de spécialités, leurs choix d’études supérieurs et un de leur centre d’intérêt”. Une épreuve qui se déroulera du 10 juin au 1er juillet.

Le bac c’est beaucoup étoffé, il y a beaucoup de nouvelles matières

Les résultats du bac c’est donc pour le 5 juillet. Mais avant, et depuis le 2 juin, les candidats Parcoursup reçoivent leurs premières réponses d’admissions. Une première phase qui se terminera le 15 juillet.

“Oui, Oui si, En liste d’attente, Non”. Différentes réponses sont apportées aux lycéens. Les places sont attribuées d’abord “en fonction des résultats scolaires de la 1ère et de la terminale” nous explique Valérie Deflandre, “puis il y a 2 algorithmes, un défini par l’établissement de formation, l’autre par Parcoursup”.

Malheureusement certains étudiants peuvent ne pas trouver de vœux lors de la procédure complémentaire. A ce moment-là, “il faut faire appel à la commission d’accès à l’enseignement supérieur à partir du 1er juillet” qui va aider le jeune à trouver une place au plus proche de son projet professionnel.

Pour l’avenir, Valérie Deflandre souhaiterait qu’il y ait plus de liens entre le monde de l’école et le monde de l’entreprise pour “aider les jeunes à explorer tous les métiers” mais aussi à trouver une formation ou un stage.

A noter que les métiers de l’artisanat mis à l’honneur du 3 au 10 juin proposent de nombreuses opportunités professionnelles.

Après le succès de la première édition en 2021, qui avait permis d'organiser plus de 76 000 mises en relation, France Bleu toujours en partenariat avec le groupe média AEF Info a lancé le 28 mars dernier la deuxième édition du Challenge Jeunes d'Avenirs.

L’objectif ? Rassembler le maximum d’offres d’alternance et stages, notamment celles qui restent "cachées” par manque de temps et de visibilité des recruteurs et donner aux jeunes un accès à ces offres en les accompagnant le plus efficacement possible