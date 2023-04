Nouveau bac : "Les élèves sont encore plus stressés qu'avant" selon le représentant du SNES FSU de Bretagne

Ce mercredi, les élèves de terminale connaîtront leurs notes d'épreuves de spécialité. Des notes qui comptent pour le nouveau bac qui se déroule normalement cette année depuis la réforme de 2018. Pour certains élèves, cela entraîne une baisse de motivation. Matthieu Mahéo, secrétaire du SNES FSU Bretagne, principal syndicat enseignant du second degré, était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : C'est donc la première fois que la réforme du bac est appliquée intégralement. En quoi consiste-t-elle ?

Matthieu Mahéo : Cette réforme qui était prévue depuis 2018, s'applique en effet pour la première fois cette année. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que quatre épreuves pour le bac. Les épreuves de spécialité, les deux qui ont été conservées en terminale, et aussi le grand oral et la philosophie, qui ont lieu au mois de juin. Mais avec le contrôle continu pour toutes les autres matières et les épreuves de spécialité qui ont eu lieu cette année pour la première fois au mois de mars, les élèves ont déjà 80 % de leur note de bac.

Et parallèlement, il y a Parcoursup pour les demandes de post-bac. Diriez-vous qu'il n'y a plus d'enjeux finalement, pour vos élèves de Terminale ?

Le bac tel qu'il existait avant, c'est terminé. On est passé avec l'application conjointe de la réforme du lycée, de la réforme du bac et de parcours sup à une forme de concours d'entrée dans l'enseignement supérieur qui est devenu sélectif pour les élèves de terminale. Les épreuves ont eu lieu, ils attendent maintenant les résultats de Parcoursup, mais beaucoup est déjà joué pour eux.

Et en attendant, certains ne vont plus en cours ou seulement à ceux qui les intéressent. C'est un problème ?

Là, pour le moment, on a encore des élèves, même si dans beaucoup d'établissements, on voit qu'il y a un taux d'absentéisme plus important. On parlait de reconquérir le mois de juin, mais ce que l'on voit maintenant, c'est qu'il faut reconquérir le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai, puisque les épreuves ont eu lieu les 20 et 21 mars. Après, il y a eu bien des temps de correction pour les élèves et c'est toute l'organisation des établissements qui a été perturbée.

Que faire alors ? Revenir au bac d'avant ?

Ce qu'on souhaite, c'est qu'on revienne à un calendrier qui permette de conserver les élèves au maximum dans les apprentissages jusqu'au bout, C'est-à-dire remettre des épreuves en juin. On est passé dans un nouveau système avec du contrôle continu. L'idée, c'était de limiter le stress des élèves qui étaient concentrés sur une semaine au mois de juin. Ce que l'on voit nous depuis quelques années, c'est que le stress est étalé sur toute l'année de première et toute l'année de terminale. On a jamais vu des élèves aussi stressés avec des problèmes de santé. Et pour certains, revenir à des épreuves terminales anonymes nous semble la solution.

Mais il faudrait encore tout changer ? Alors que l'on comprend à peine comment fonctionne ce nouveau bac ?

Ce que l'on souhaite, c'est que l'on tire un bilan de la manière dont les choses se sont faites. C'est la première année que la réforme s'applique véritablement. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord pour modifier les choses. Mais il y a déjà un consensus dans la communauté éducative du côté des enseignants, des parents, des élèves et même des représentants des syndicaux.

Et le nouveau ministre de l'Éducation nationale ?

Pap Ndiaye, on voit bien qu'il est entouré des promoteurs de la réforme. Les membres de son cabinet sont les membres du cabinet de Jean-Michel Blanquer. Il n'y a pas eu de changement de ce point de vue là, donc on voit bien qu'on va vers une évolution à court ou à moyen terme, que ce soit avec ce ministre ou avec un autre. De toute façon, on voit bien qu'il faudra remettre les choses à plat.