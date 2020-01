Un nouveau collège à Remoulins pour la rentrée de septembre 2021

Remoulins, France

A Remoulins, l'actuel collège Voltaire approche des 60 ans. Depuis de nombreuses années, parents, enseignants et municipalité soulignaient ses insuffisances. Décision a donc été prise par le département du Gard de construire un nouveau collège, la réhabilitation étant trop onéreuse. C'était il y a 10 ans. Et il a fallu 10 ans, entre recherche de terrain disponible et risque inondation, pour aboutir au projet actuel. Le nouveau collège sera construit sur pilotis, car partiellement situé sur un terrain classé en zone inondable. Le budget total est de 23 millions d'euros. Prévu pour accueillir 720 élèves, il ouvrira pour la rentrée de septembre 2021.

BEPOS, BDO, il multiplie les labels

Ce bâtiment obéira aux dernières réglementations sur l'environnement : BEPOS (Bâtiment à Énergie POSitive), BDO (Bâtiment Durable d'Occitanie), il a d'ailleurs été "labellisé OR" en novembre dernier. Un bâtiment retenu dans l'appel à projets régional "No Watt". Il sera construit tout à côté du collège actuel qui sera ensuite déconstruit : des études sont en cours pour étudier la valorisation et/ou le réemploi des matériaux.

Chamboulement en vue pour la carte scolaire des collèges

Si ce collège à venir n'a pas encore de nom, il répond déjà à la future carte scolaire actuellement en redéfinition entre Éducation Nationale et Département (le vote aura lieu en fin d'année devant le Conseil Départemental du Gard). Une nouvelle carte scolaire des collèges définie après une étude du Département basée sur les bassins de vie, les habitudes de vie des habitants et sur l'évolution probable des populations à 3, 5 et 10 ans. Et le Département prévient, il y aura des changements.

