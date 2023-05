Nouveau lycée de Ploërmel : "Pas plus de 30min pour s'y rendre" promet Isabelle Pellerin de la région Bretagne

Ploërmel, dans le Morbihan, aura son lycée public à la rentrée prochaine. Le lycée Mona Ozouf accueillera ses premiers élèves, le 4 septembre. 240 élèves de seconde et de première technologique sont attendus. Puis entre 620 et 720 lycéens sont espérés d'ici deux ans. Une ouverture dont se félicite Isabelle Pellerin, la vice-présidente de la région Bretagne en charge des lycées, invitée de France Bleu Armorique, ce mercredi 10 mai.

France Bleu Armorique : Plus de 35 millions d'euros ont été investis dans ce projet, Ploërmel c'était la dernière ville moyenne de Bretagne à ne pas avoir de lycée public, ça devenait absolument nécessaire d'y remédier ?

Isabelle Pellerin : Oui, c'était un lycée qui était très attendu depuis de nombreuses années et par de nombreuses familles. Donc, on est très heureux que ça puisse s'ouvrir. Le chantier s'est déroulé en partie pendant la période Covid, on a pris un peu de retard. Mais ça y est, il est prêt et il va accueillir les premières promotions à la rentrée avec 240 élèves de seconde et des premières technologiques. Les nombreuses familles qui sont venues aux réunions publiques ont montré tout leur intérêt pour cet établissement et je pense que les élèves seront bien accueillis.

Certains élèves scolarisés jusqu'ici à Guer vont devoir se rendre à Ploërmel, ça va leur ajouter beaucoup de temps de transport matin et soir ?

Le fait d'avoir un nouveau lycée a nécessité des réorganisations et des sectorisations des communes, forcément. Mais globalement, tous les temps de trajet vont diminuer puisqu'avec le nouvel établissement, les bacs, les élèves qui venaient de Ploemel notamment, vont être sur place. Et puis, le paramètre qui a été pris le plus important dans la réflexion sur la sectorisation, c'est bien évidemment les temps de trajet. Donc, nous avons fait en sorte que ces temps de trajet ne soient pas supérieurs à 30 minutes, parce que c'est aussi important pour une scolarité de ne pas passer trop de temps dans les transports scolaires.

Ce nouveau lycée de Ploërmel est éco-construit, on a privilégié le bois comme matériau, il y aura aussi des panneaux solaires. C'est pour éviter que la facture d'électricité n'explose, comme ce fut le cas dans de nombreux lycées bretons l'année dernière ?

C'est vrai que c'est un objectif, que l'on suit depuis pas mal d'années. Dans toutes nos constructions, on essaye de mettre des matériaux biosourcés et puis de passer à des énergies renouvelables. Et c'est quelque chose qu'on a quand même anticipé, mais qui va effectivement prendre une importance beaucoup plus grande dans les années qui viennent à cause des factures d'énergie. On va essayer de déployer un plan de photovoltaïque parce que les énergies fossiles, d'une part, ce n'est pas bon pour la planète et il faut essayer de passer au renouvelable. Effectivement, la facture est importante. Et cette année, particulièrement avec la hausse des prix des énergies, c'était lourd pour les établissements et donc pour la région puisque ce sont les établissements qui payent les factures, mais avec les dotations de fonctionnement que la Région attribue à chaque établissement, donc la charge de ce coût a été forte pour la région