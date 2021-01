Nouveau protocole à l'école : "La période est difficile pour les enfants" (FCPE du Morbihan)

Le gouvernement l'a redit ce jeudi 14 janvier : la fermeture des écoles pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ne se fera qu'en ultime recours. La France fait le choix de laisser ses établissements ouverts contrairement à ses voisins allemands, anglais ou italiens (report de la rentrée).

Ce premier point rassure la présidente de la fédération des parents d'élèves dans le Morbihan, Maud Le Roscouët : "C'est une bonne chose, les enfants ont besoin de lien pour progresser".

Des emplois du temps chamboulés

Des écoles ouvertes mais avec (encore) un nouveau protocole sanitaire et notamment un aménagement des repas : ils se prendront classe par classe et si ce n'est pas possible, le temps de restauration pourra être rallongé. L'objectif étant d'éviter le brassage des élèves. "C'est une bonne idée dans les grands établissements comme les grands lycées, mais attention, cela peut avoir des conséquences sur les emplois du temps" prévient Maud Le Roscouët qui rappelle que beaucoup de mesures ont déjà été prises en la matière depuis six mois.

L'arrêt des activités physiques va peser sur le moral des élèves

Plus dur à encaisser, la suspension de toutes les activités physiques et sportives en intérieur : "On ne va pas se mentir, ce n'est pas drôle pour les enfants en ce moment, cette mesure va avoir des conséquences sur le bien-être et le moral".

Une anxiété qui pourrait être alimentée également par l'annonce du gouvernement d'une politique de tests beaucoup plus développée dans les établissements scolaires (300 000 par semaine et un million par mois) : "Il y a la question des moyens, qui va s'en charger ? Il y a peu d'infirmières scolaires" rappelle Maud Le Roscouët.