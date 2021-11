Nouveau protocole à l'école : un risque de renforcer les inégalités en Côte-d'Or ?

Alors que le nouveau protocole sanitaire contre le Covid va s'appliquer dans les écoles côte-d'oriennes à partir du 6 décembre 2021, la PEEP, la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, craint qu'il ne renforce les inégalités entre les élèves des villes et ceux des campagnes

France Bleu Bourgogne : ce nouveau protocole sanitaire permet d'éviter la fermeture systématique des classes. On ferme seulement le temps de tester tout le monde et ensuite ça dépend du nombre de cas détectés, ce n'est pas une bonne nouvelle ?

Bruno Ecard : Ca n'empêchera pas qu'on aura toujours des élèves malades. Et il faut avoir conscience que si les centres de tests sont très disponibles pour nous, les plus urbains, pour ceux qui sont les plus ruraux, ça va être plus compliqué. Le délai de fermeture va donc augmenter de 24 à 48 heures pour les classes les plus éloignées des centres de test.

Le SNUipp-FSU, syndicat enseignant, lui réclame la fermeture des classes dès le premier cas comme c'est le cas aujourd'hui. Vous, vous en pensez quoi ? Quel est le meilleur protocole entre les deux ?

Le meilleur protocole ? Je suis clairement pas épidémiologiste. Mais effectivement, la fermeture des classes dès le premier cas avait au moins l'avantage d'avoir une équité pour tous les élèves de la classe et la mise en place d'une mesure de validation pour l'enseignant qui faisait que tous les élèves étaient traités à la même enseigne. Là, on va avoir des élèves qui vont être partis pour 24 heures pour ceux qui auront un test tout de suite pour plus longtemps, pour ceux qui ne l'auront pas. Parce que dans les faits, même si en théorie, on a un labo mobile qui est supposé intervenir dans les classes, on sait pertinemment qu'il n'est pas disponible pour toutes les classes où il y aurait un besoin. Et du coup, ça repose sur ce qu'il y a à proximité et ce n'est pas du tout la même chose quand on est place Darcy ou quand on est au fin fond du Morvan.

L'autre question qui se pose, c'est que les élèves seront testés à J+0 alors qu'aujourd'hui il faut attendre 7 jours. Ca veut dire qu'on gomme le temps d'incubation de la maladie ?

Oui, et ça, pour le coup, même sans être épidémiologiste, on l'a bien compris. Si la maladie n'a pas eu le temps de se diffuser au sein de la classe, ça ne sert à rien de tester l'ensemble des élèves qui sont au côté de l'élève porteur. Ça veut dire que quand ils reviennent avec un test négatif, on n'est pas sûrs que trois jours plus tard, ils ne soient pas de nouveau positifs. Du coup, rebelote. On teste l'ensemble des élèves parce qu'on a de nouveau un cas qui surgit.