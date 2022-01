Nouveau protocole sanitaire à l'école : des "situations de chaos" dans les établissements de Gironde

Les enseignants sont déjà mobilisés en ce début d'année : ils sont appelés à la grève ce jeudi 13 janvier, contre le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles. Une nouvelle version qui se veut allégée, est entrée en vigueur au retour des vacances, le 3 janvier et elle est très critiquée. "On avait vraiment des situations de chaos dès lundi dans les écoles", relève Samantha Fitte, co-secrétaire départementale du syndicat SNUipp-FSU en Gironde, car "ce protocole est extrêmement lourd à mettre en place, pour les enseignants, les directeurs directrices et les familles".

Résultat ? Les enseignants sont "fatigués", "angoissés d'exercer dans ces conditions" et "stressés", pointe la représentante syndicale, qui estime que les profs n'ont pas été entendus par le ministère de l'Éducation nationale. "Effectivement, il laisse les écoles ouvertes, poursuit Samantha Fitt, mais il laisse les écoles ouvertes à la circulation du virus. Et ça, c'est inadmissible. Depuis deux ans, nous lui avons demandé des moyens, des recrutements supplémentaires pour pouvoir diminuer les effectifs dans les classes, voire remplacer les enseignants. Aucun investissement n'a été fait, alors que dans certains autres pays européens, les investissements se sont comptés en millions". Samantha Fitte qui prédit un mouvement de grève très suivi dans les écoles girondines, ce jeudi.