Nouveau protocole sanitaire à l'école : "On est hélas rodé avec ce type de rentrée"

A l'école élémentaire du centre du Haillan, il y avait deux professeurs absents ce lundi à cause du covid-19. S'ils ont pu être remplacés, il reste encore à gérer les allées et venues des élèves cas contacts qui doivent désormais avoir un test PCR ou antigénique négatif pour revenir en classe.

Pour cette rentrée des vacances de Noël, un nouveau protocole sanitaire est en place et axé sur le dépistage du covid-19 pour élèves et enseignants. A l'école élémentaire du Centre au Haillan, deux professeurs étaient absents ce lundi. "Le premier a pu être tout de suite remplacé, le deuxième seulement ce mardi, à cause de l'étendue de la pandémie, explique Hervé Veyssière, le directeur de l'école. Mais ce qui est le plus difficile à gérer, c'est les absences des élèves". Dans cet établissement peu importe l'heure, dès qu'un élève reçoit son test négatif, il peut tout de suite revenir en classe. Puis deux auto-tests doivent être réalisés sous la seule autorité des parents. "Heureusement qu'on leur fait confiance" réagit ce mardi la rectrice de l'académie de Bordeaux en visite dans l'école.

Assurer la continuité pédagogique

Les difficultés se trouvent autour de la continuité pédagogique, pour Hervé Veyssière. Il faut l'assurer "dans les classes avec le nombre d'absents, et aussi un petit peu à distance, avec les familles qui sont parfois un petit peu démunies pour faire travailler leurs enfants."